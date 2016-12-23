«Алтай» обыграл «Жетысу» и сохранил лидерство в женской Национальной лиге
В Алматы продолжаются волейбольные баталии чемпионата Казахстана среди женских команд Национальной лиги.
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В третий игровой день центральным матчем дня была игра между «Алтаем» и «Жетысу». «Алтай» днем ранее уступил прямому конкуренту «Иртыш-Казхрому», а «Жетысу» в случае победы, мог догнать клуб из
В других матчах «Иртыш-Казхром» не без труда обыграл аутсайдера «Караганду», а хозяйки площадки из «Алматы» уверенно обыграли «Астану», одержав свою вторую победу подряд.
В турнирной таблице «Алтай» остался на вершине таблице, набрав 33 очка, но в спину дышит «Иртыш-Казхром» у которого 32 балла. Потерпев поражение в очном поединке, чуть отстал от лидеров «Жетысу» — 27 очков. На четвертом месте «Алматы» (18 очков), далее идет «Астана» (7 очков) и замыкает таблицу «Караганда», пока не набравшая ни одного очка.
В молодежном первенстве неожиданно оступился «Иртыш-Казхром-2», проигравший «КЭУК-Караганде» со счетом 1:3. Учитывая победу «Алтая-2» над «Жетысу-2», павлодарский клуб отстает от
Матчи третьего тура завершатся 26 декабря.
Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд. Национальная лига. 3-й тур, Алматы.
Результаты 23 декабря.
«Иртыш-Казхром» — «Караганда» 3:0 (25:16, 31:29, 25:17)
«Жетысу» — «Алтай» 0:3 (22:25, 17:25, 18:25)
«Алматы» — «Астана» 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).
Чемпионат Казахстана среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет. 3-й тур, Алматы.
Результаты 23 декабря.
«Иртыш-Казхром-2» — «КЭУК-Караганда» 1:3 (23:25, 25:16, 21:25, 23:25)
«Жетысу-2» — «Алтай-2» 1:3 (17:25, 11:25, 25:20, 17:25)
«Алматиночка-Алматы» — «Астана-2» 2:3 (21:25, 18:25, 25:21, 25:14, 12:15).
Общее положение среди женских команд Национальной лиги:
1. «Алтай» — 33
2. «Иртыш-Казхром» — 32
3. «Жетысу» — 27
4. «Алматы» — 18
5. «Астана» — 7
6. «Караганда» — 0.
Положение среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет:
1. «Алтай-2» — 36
2. «Иртыш-Казхром-2» — 28
3. «Жетысу» — 15
4. «КЭУК-Караганда» — 14
5. «Алматиночка-Алматы» — 12
6. «Астана-2» — 12.
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