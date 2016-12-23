«Алтай» обыграл «Жетысу» и сохранил лидерство в женской Национальной лиге

В третий игровой день центральным матчем дня была игра между «Алтаем» и «Жетысу». «Алтай» днем ранее уступил прямому конкуренту «Иртыш-Казхрому», а «Жетысу» в случае победы, мог догнать клуб из Усть-Каменогорска. В итоге битва чемпионов завершилась в пользу «Алтая» со счетом 3:0.



В других матчах «Иртыш-Казхром» не без труда обыграл аутсайдера «Караганду», а хозяйки площадки из «Алматы» уверенно обыграли «Астану», одержав свою вторую победу подряд.



В турнирной таблице «Алтай» остался на вершине таблице, набрав 33 очка, но в спину дышит «Иртыш-Казхром» у которого 32 балла. Потерпев поражение в очном поединке, чуть отстал от лидеров «Жетысу» — 27 очков. На четвертом месте «Алматы» (18 очков), далее идет «Астана» (7 очков) и замыкает таблицу «Караганда», пока не набравшая ни одного очка.



В молодежном первенстве неожиданно оступился «Иртыш-Казхром-2», проигравший «КЭУК-Караганде» со счетом 1:3. Учитывая победу «Алтая-2» над «Жетысу-2», павлодарский клуб отстает от усть-каменогорской команды уже на 8 очков. В третьей игре «Алматиночка-Алматы» со счетом 2:3 уступила «Астане-2». В субботу, 24 декабря команды будут отдыхать.



Матчи третьего тура завершатся 26 декабря.



Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд. Национальная лига. 3-й тур, Алматы.

Результаты 23 декабря.

«Иртыш-Казхром» — «Караганда» 3:0 (25:16, 31:29, 25:17)

«Жетысу» — «Алтай» 0:3 (22:25, 17:25, 18:25)

«Алматы» — «Астана» 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).



Чемпионат Казахстана среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет. 3-й тур, Алматы.

Результаты 23 декабря.

«Иртыш-Казхром-2» — «КЭУК-Караганда» 1:3 (23:25, 25:16, 21:25, 23:25)

«Жетысу-2» — «Алтай-2» 1:3 (17:25, 11:25, 25:20, 17:25)

«Алматиночка-Алматы» — «Астана-2» 2:3 (21:25, 18:25, 25:21, 25:14, 12:15).



Общее положение среди женских команд Национальной лиги:

1. «Алтай» — 33

2. «Иртыш-Казхром» — 32

3. «Жетысу» — 27

4. «Алматы» — 18

5. «Астана» — 7

6. «Караганда» — 0.



Положение среди молодежных женских команд Национальной лиги до 23-х лет:

1. «Алтай-2» — 36

2. «Иртыш-Казхром-2» — 28

3. «Жетысу» — 15

4. «КЭУК-Караганда» — 14

5. «Алматиночка-Алматы» — 12

6. «Астана-2» — 12.