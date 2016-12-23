Стойчева прочат на пост главного тренера мужской сборной Ирана по волейболу

Одним из кандидатов на пост наставника поляков рассматривался Радостин Стойчев. Теперь зарубежные СМИ прочат болгарина в главные тренеры сборных Ирана или России, которые на данный момент не имеют наставников, сообщает World of Volley.



По мнению журналистов, Стойчев, скорее всего, возглавит Иран, несмотря на то что хотел остаться в Европе. Российскую команду, по мнению источника, примет российский специалист.