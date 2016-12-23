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23 декабря 2016, 18:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стойчева прочат на пост главного тренера мужской сборной Ирана по волейболу

На этой неделе нового наставника обрела одна из топ-сборных мужского волейбола — национальная команда Польши, которую возглавил Фердинандо де Джорджи.

Одним из кандидатов на пост наставника поляков рассматривался Радостин Стойчев. Теперь зарубежные СМИ прочат болгарина в главные тренеры сборных Ирана или России, которые на данный момент не имеют наставников, сообщает World of Volley.

По мнению журналистов, Стойчев, скорее всего, возглавит Иран, несмотря на то что хотел остаться в Европе. Российскую команду, по мнению источника, примет российский специалист.
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