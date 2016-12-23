«Аркас» победил «Фридрихсхафен», «Перуджа» обыграла «Кнак» в Лиге чемпионов

В третьем туре немцы сыграют с казанским «Зенитом», а турки — с французским «Пари Воллей».



В рамках группы Е итальянская «Перуджа» уверенно победила бельгийский «Кнак». В следующем туре итальянцы сыграют с «Белогорьем», а бельгийцы встретятся с турецким «Халкбанком».



Мужчины. Лига чемпионов



Группа С. 2-й тур

«Фридрихсхафен» (Германия) — «Аркас» (Турция) — 2:3 (21:25, 23:25, 25:22, 25:19, 12:15).



Группа Е. 2-й тур

«Перуджа» (Италия) — «Кнак» (Бельгия) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).