Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28228055/
23 декабря 2016, 0:05 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Хуррикаани» сыграет с «Трентино» в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Финский клуб «Хуррикаани» в ответном матче 1/32 финала Кубка ЕКВ на выезде переиграл болгарскую «Добруджу 07» в четырёх партиях и вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с итальянским «Трентино».

В другом противостоянии болгарский «Левски» повторно разгромил черногорское «Единство» и в 1/16 финала сыграет с голландским «Ликургусом».

Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/32 финала. Ответные матчи

«Добруджа 07» (Болгария) — «Хуррикаани» (Финляндия) — 1:3 (17:25, 28:26, 26:28, 19:25)
первый матч: 0:3
«Единство» (Черногория) — «Левски» (Болгария) — 0:3 (15:25, 19:25, 18:25)
первый матч: 0:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 декабря

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Шарм и обаяние. 6 известных иностранных киберспортсменок

Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»