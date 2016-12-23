«Хуррикаани» сыграет с «Трентино» в 1/16 финала Кубка ЕКВ
Финский клуб «Хуррикаани» в ответном матче 1/32 финала Кубка ЕКВ на выезде переиграл болгарскую «Добруджу 07» в четырёх партиях и вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с итальянским «Трентино».
В другом противостоянии болгарский «Левски» повторно разгромил черногорское «Единство» и в 1/16 финала сыграет с голландским «Ликургусом».
Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/32 финала. Ответные матчи
«Добруджа 07» (Болгария) — «Хуррикаани» (Финляндия) — 1:3 (17:25, 28:26, 26:28, 19:25)
первый матч: 0:3
«Единство» (Черногория) — «Левски» (Болгария) — 0:3 (15:25, 19:25, 18:25)
первый матч: 0:3.
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