«Ресовия» вырвала победу у «Берлина» в матче мужской Лиги чемпионов

Обе команды начали турнир с побед, так что для клуба из Германии это поражение стало первым.



В третьем туре «Ресовия» дома сыграет с итальянским «Любе Чивитанова», а «Берлин» встретится в гостях с чешской «Дуклой».



Мужчины. Лига чемпионов

Группа В. 2-й тур



«Ресовия» (Польша) — «Берлин» (Германия) — 3:2 (21:25, 25:15, 23:25, 25:22, 15:12).