«Ресовия» вырвала победу у «Берлина» в матче мужской Лиги чемпионов
Польская «Ресовия» во втором туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на своей площадке в упорной борьбе переиграла немецкий «Берлин» со счётом 3:2.
Обе команды начали турнир с побед, так что для клуба из Германии это поражение стало первым.
В третьем туре «Ресовия» дома сыграет с итальянским «Любе Чивитанова», а «Берлин» встретится в гостях с чешской «Дуклой».
Мужчины. Лига чемпионов
Группа В. 2-й тур
«Ресовия» (Польша) — «Берлин» (Германия) — 3:2 (21:25, 25:15, 23:25, 25:22, 15:12).
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