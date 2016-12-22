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22 декабря 2016, 19:56 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Три волейболистки «Заречья-Одинцово» стали мастерами спорта

Трём волейболисткам подмосковного «Заречья-Одинцово» присвоены звания «Мастер спорта».

Звания получили центральная блокирующая Ангелина Лазаренко, доигровщица Алина Ярошик и связующая Татьяна Романова. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает официальный сайт клуба.

На данный момент подопечные Вадима Панкова занимают шестое место в турнирной таблице женского чемпионата России, имея в активе 15 очков после 10 матчей. В следующем туре «Заречье» сыграет с «Енисеем».
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