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22 декабря 2016, 18:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Новым главным тренером женской сборной Италии станет Маццанти

Федерация волейбола Италии объявила о назначении Давиде Маццанти на должность главного тренера женской сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на президента организации Карло Марги.

40-летний специалист за три сезона трижды завоевал золотые медали чемпионата Италии, работая в трёх разных клубах. В сезоне-2012/13 Давиде привёл к трофею «Модену», в сезоне-2014/15 победил вместе с «Казальмаджоре», а в прошлом сезоне стал чемпионом Италии у руля «Конельяно», контракт с которым рассчитан до конца сезона-2016/17.
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