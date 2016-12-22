Новым главным тренером женской сборной Италии станет Маццанти

40-летний специалист за три сезона трижды завоевал золотые медали чемпионата Италии, работая в трёх разных клубах. В сезоне-2012/13 Давиде привёл к трофею «Модену», в сезоне-2014/15 победил вместе с «Казальмаджоре», а в прошлом сезоне стал чемпионом Италии у руля «Конельяно», контракт с которым рассчитан до конца сезона-2016/17.