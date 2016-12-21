Волейболисты «Зенита» победили «Париж» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Зенит» (Казань) победил французский «Париж» со счетом 3−0 в домашнем матче Лиги чемпионов.
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«Зенит» одержал вторую победу в двух стартовых встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.
Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут 18 января против немецкого «Фридрихсхафена». В тот же день «Париж» сыграет против турецкого «Аркаспора».
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