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21 декабря 2016, 21:02 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты «Зенита» победили «Париж» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Зенит» (Казань) победил французский «Париж» со счетом 3−0 в домашнем матче Лиги чемпионов.

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«Зенит» одержал вторую победу в двух стартовых встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.

Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут 18 января против немецкого «Фридрихсхафена». В тот же день «Париж» сыграет против турецкого «Аркаспора».
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