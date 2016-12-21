Волейболисты московского «Динамо» победили «Истанбул» в матче Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, которая прошла в Стамбуле, началась с минуты молчания в память об убитом в Анкаре после РФ в Турции Андрее Карлове. Он был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

«Динамо» одержало вторую победу в двух стартовых встречах турнира и возглавляет таблицу группы А. Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут 18 января в Москве против польского «Кендзежин-Козле».