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21 декабря 2016, 20:19 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты московского «Динамо» победили «Истанбул» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) победил турецкий «Истанбул» со счетом 3−1 в гостевом матче Лиги чемпионов.

МОСКВА 21 декабря. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб Динамо (Москва) победил турецкий <span class=error>Истанбул</span> со счетом 3−1 в гостевом матче Лиги чемпионов. Увеличить
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Встреча, которая прошла в Стамбуле, началась с минуты молчания в память об убитом в Анкаре после РФ в Турции Андрее Карлове. Он был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

«Динамо» одержало вторую победу в двух стартовых встречах турнира и возглавляет таблицу группы А. Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут 18 января в Москве против польского «Кендзежин-Козле».
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