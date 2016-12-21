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21 декабря 2016, 17:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Волейболист «Зенита» Вольвич пропустит матч с «Парижем»

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич пропустит сегодняшний матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов с «Парижем» из-за болезни, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Под вопросом участие в матче американского доигровщика Мэттью Андерсона, который также заболел после возвращения команды из Сургута, где температура по ходу «Финала шести» Кубка России опускалась до -40 градусов.

«Зенит» примет «Париж» 21 декабря на своей площадке, начало матча в 19:00 мск. В стартовом матче в группе С «Зенит» в гостях обыграл турецкий «Аркас» со счётом 3:0, а «Париж» на своей площадке уступил немецкому «Фридрихсхафену» — 2:3.
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