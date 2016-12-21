Панченко: Волейболистки «Енисея» выделяются неплохой командной игрой

«Финал четырех» Кубка России среди женских клубов состоится 27—28 декабря в Казани. В полуфинале столичное «Динамо» встретится с красноярским «Енисеем», а казанское «Динамо» — с «Протоном» из Саратовской области. В чемпионате России команда Панченко победила «Енисей» в гостях со счетом 3−2.

«Понятно, что “Енисей” будет играть против нас в Кубке России по максимуму. Этот клуб выделяется неплохой командной игрой. В матче чемпионата России они играли против нас очень здорово, тогда у них получалось практически все. Дома они действуют очень прилично, тогда они почувствовали кураж. Ждем очень тяжелой игры и в этот раз. Все будет зависеть от того, как мы будем играть», — сказал Панченко по телефону.

«Мы понимаем, что Кубок России — очень значимый турнир, нам нужно завершить этот год на положительной ноте. В Кубке важно только первое место, вторые-третьи места ничего не значат. Делаем все, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме», — добавил собеседник агентства.

По ходу сезона состав «Динамо» пополнила сербская доигровщица Александра Црнцевич. «Нам нужны были люди. Было много травмированных игроков, которые не могли тренироваться в полную силу. Црнцевич однозначно помогает нам в тренировочном процессе, в работе. Стараемся давать игровое время и нашим игрокам, и Александре», — сказал Панченко.