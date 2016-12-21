Панченко: Волейболистки «Енисея» выделяются неплохой командной игрой
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки красноярского «Енисея» отличаются отлаженной командной игрой, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко.
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«Понятно, что “Енисей” будет играть против нас в Кубке России по максимуму. Этот клуб выделяется неплохой командной игрой. В матче чемпионата России они играли против нас очень здорово, тогда у них получалось практически все. Дома они действуют очень прилично, тогда они почувствовали кураж. Ждем очень тяжелой игры и в этот раз. Все будет зависеть от того, как мы будем играть», — сказал Панченко по телефону.
«Мы понимаем, что Кубок России — очень значимый турнир, нам нужно завершить этот год на положительной ноте. В Кубке важно только первое место,
По ходу сезона состав «Динамо» пополнила сербская доигровщица Александра Црнцевич. «Нам нужны были люди. Было много травмированных игроков, которые не могли тренироваться в полную силу. Црнцевич однозначно помогает нам в тренировочном процессе, в работе. Стараемся давать игровое время и нашим игрокам, и Александре», — сказал Панченко.
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