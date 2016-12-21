Малыгина стала самым результативным игроком 10-го тура Суперлиги
Волейболистка «Заречья-Одинцово» Дарья Малыгина стала самым результативным игроком 10-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с «Протоном» из Саратовской области, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Лучшей на блоке стала волейболистка краснодарского «Динамо» Анастасия Самойленко, набравшая восемь очков во встрече с «Ленинградкой» из
Лучше всех на подаче действовала представительница «Ленинградки» Юлия Бессонная — шесть эйсов.
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