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21 декабря 2016, 15:12 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Малыгина стала самым результативным игроком 10-го тура Суперлиги

Волейболистка «Заречья-Одинцово» Дарья Малыгина стала самым результативным игроком 10-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с «Протоном» из Саратовской области, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшей на блоке стала волейболистка краснодарского «Динамо» Анастасия Самойленко, набравшая восемь очков во встрече с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Лучше всех на подаче действовала представительница «Ленинградки» Юлия Бессонная — шесть эйсов.
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