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21 декабря 2016, 14:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка московского «Динамо» Морозова, вероятно, пропустит «Финал четырех» КР

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистка московского «Динамо» Юлия Морозова, скорее всего, не сможет сыграть в «Финале четырех» Кубка России из-за травмы голеностопа, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер столичной команды Юрий Панченко.

«Финал четырех» Кубка России среди женских клубов пройдет 27—28 декабря в Казани. В полуфинале московское «Динамо» сыграет с красноярским «Енисеем», а казанское «Динамо» — с «Протоном» из Саратовской области.

«У Морозовой, к сожалению, травма голеностопа. Врачи делают все возможное для того, чтобы скорее вернуть ее в строй. Но участие Морозовой в кубковых матчах в Казани под большим вопросом. Она вряд ли сыграет», — сказал Панченко в телефонном разговоре.

В 2015 году Кубок России завоевало краснодарское «Динамо», а москвички заняли третье место.
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