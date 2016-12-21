Волейболистка московского «Динамо» Морозова, вероятно, пропустит «Финал четырех» КР

«Финал четырех» Кубка России среди женских клубов пройдет 27—28 декабря в Казани. В полуфинале московское «Динамо» сыграет с красноярским «Енисеем», а казанское «Динамо» — с «Протоном» из Саратовской области.

«У Морозовой, к сожалению, травма голеностопа. Врачи делают все возможное для того, чтобы скорее вернуть ее в строй. Но участие Морозовой в кубковых матчах в Казани под большим вопросом. Она вряд ли сыграет», — сказал Панченко в телефонном разговоре.

В 2015 году Кубок России завоевало краснодарское «Динамо», а москвички заняли третье место.