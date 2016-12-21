Волейболистка московского «Динамо» Морозова, вероятно, пропустит «Финал четырех» КР
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистка московского «Динамо» Юлия Морозова, скорее всего, не сможет сыграть в «Финале четырех» Кубка России из-за травмы голеностопа, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер столичной команды Юрий Панченко.
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«У Морозовой, к сожалению, травма голеностопа. Врачи делают все возможное для того, чтобы скорее вернуть ее в строй. Но участие Морозовой в кубковых матчах в Казани под большим вопросом. Она вряд ли сыграет», — сказал Панченко в телефонном разговоре.
В 2015 году Кубок России завоевало краснодарское «Динамо», а москвички заняли третье место.
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