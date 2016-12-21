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21 декабря 2016, 13:32 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Борисовский «БАТЭ-БГУФК» вышел в 1/8 финала волейбольного Кубка вызова

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский «БАТЭ-БГУФК» остался единственным представителем Беларуси в континентальных клубных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Борисовчане пробились в 1/8 финала розыгрыша Кубка вызова, одолев по сумме двух встреч белорусского дерби обуховский «Легион». В первой игре «БАТЭ-БГУФК» разгромил соперников в Лиде с «сухим» счетом 3:0, а в повторном поединке на площадке столичного Дворца спорта уступил с минимальной разницей — 2:3.

Теперь в матчах за выход в четвертьфинал борисовские волейболисты дважды встретятся с российским «Факелом» из Нового Уренгоя. Российская команда в 1/16 финала уверенно переиграла солигорский «Шахтер» — 3:0 (в гостях) и 3:1 (дома).

Еще один представитель Беларуси — действующий чемпион страны минский «Строитель» завершил выступление в розыгрыше Кубка ЕВК на стадии 1/32 финала, дважды проиграв итальянской «Пьяченце» с одинаковым счетом 1:3. -0-

Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили еврокубковый сезонМинский «Строитель» в домашнем поединке 1/32 финала розыгрыша Кубка ЕКВ принимал в столичном Дворце спорта итальянскую «Пьяченцу» и выиграл первый сет со счетом 25:23. Однако затем гости заиграли гораздо сильнее и взяли три партии подряд — 25:14, 25:21, 25:20.

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