Бывший главный тренер «ФАКЕЛА» де Джорджи возглавил сборную Польши
Бывший главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Фердинандо де Джорджи возглавил мужскую сборную Польши, сообщает официальный сайт польского волейбольного союза.
Соглашение с наставником подписано на четыре года и вступит в силу с 31 марта 2017 года.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера действующих чемпионов мира также претендовали Мауро Берруто и Радостин Стойчев. Де Джорджи станет 25-м главным тренером в истории польской сборной и пятым иностранцем на этом посту.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter