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21 декабря 2016, 11:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Бывший главный тренер «ФАКЕЛА» де Джорджи возглавил сборную Польши

Бывший главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Фердинандо де Джорджи возглавил мужскую сборную Польши, сообщает официальный сайт польского волейбольного союза.

Соглашение с наставником подписано на четыре года и вступит в силу с 31 марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера действующих чемпионов мира также претендовали Мауро Берруто и Радостин Стойчев. Де Джорджи станет 25-м главным тренером в истории польской сборной и пятым иностранцем на этом посту.
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