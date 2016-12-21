Бывший главный тренер «ФАКЕЛА» де Джорджи возглавил сборную Польши

Соглашение с наставником подписано на четыре года и вступит в силу с 31 марта 2017 года.



Ранее сообщалось, что на пост главного тренера действующих чемпионов мира также претендовали Мауро Берруто и Радостин Стойчев. Де Джорджи станет 25-м главным тренером в истории польской сборной и пятым иностранцем на этом посту.