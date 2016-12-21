Матч волейбольной ЛЧ «Истанбул» — «Динамо» начнется с минуты молчания
МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Встреча волейбольной Лиги чемпионов между турецким «Истанбулом» и российским «Динамо» (Москва) в Стамбуле начнется с минуты молчания в память о после РФ в Турции Андрее Карлове. Об этом сообщил ТАСС спортивный директор «Динамо» Андрей Секретарев.
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Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.
«Мы сейчас обсуждали этот вопрос с супервайзером матча и, я думаю, минута молчания будет, с этим никаких проблем, — сказал Секретарев. — Также на матче будет растянут двухметровый баннер в память о нашем погибшем после. Что касается безопасности, то нам выделено две машины сопровождения и целый автобус полицейских. В связи с произошедшим безопасность усилена».
Матч «Истанбул» — «Динамо» начнется в среду в 18:00 мск.
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