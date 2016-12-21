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Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

«Мы сейчас обсуждали этот вопрос с супервайзером матча и, я думаю, минута молчания будет, с этим никаких проблем, — сказал Секретарев. — Также на матче будет растянут двухметровый баннер в память о нашем погибшем после. Что касается безопасности, то нам выделено две машины сопровождения и целый автобус полицейских. В связи с произошедшим безопасность усилена».

Матч «Истанбул» — «Динамо» начнется в среду в 18:00 мск.