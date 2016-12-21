Соперником «ФАКЕЛА» в 1/8 финала Кубка вызова будет «БГУ-БАТЭ»

В первом матче противостояния с соотечественниками из «Легиона» «БГУ-БАТЭ» оказался сильнее со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 27:25), в ответной встрече команда из Борисова уступила со счётом 2:3 (21:25, 25:21, 27:25, 20:25, 9:15). Следующим соперником «БГУ-БАТЭ» будет новоуренгойский «ФАКЕЛ».



Мужчины. Кубок вызова. 1/16 финала. Ответные матчи

«БГУ-БАТЭ» (Беларусь) — «Легион» (Беларусь) — 2:3 (21:25, 25:21, 27:25, 20:25, 9:15).

Первый матч: 3:0.



«Вальдфиртель» (Австрия) — «Младость Загреб» (Хорватия) — 3:2 (23:25, 25:19, 25:18, 17:25, 15:9).

Первый матч: 1:3.