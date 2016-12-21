«Тур» вновь победил «Кальцит» и вышел в 1/16 финала Кубка ЕКВ
20 декабря состоялось шесть ответных матчей 1/32 финала мужского Кубка ЕКВ.
В частности, французский «Тур» вновь обыграл словенский «Кальцит» и вышел в следующий этап соревнований.
Мужчины. Кубок ЕКВ. 1/32 финала. Ответные матчи
«Строитель» (Беларусь) — «Пьяченца» (Италия) — 1:3 (25:23, 14:25, 21:25, 20:25)
Первый матч: 1:3.
«Будванска Ривьера» (Черногория) — «Лойму» (Финляндия) — 3:2 (25:22, 25:23, 20:25, 21:25, 17:15).
Первый матч: 3:2.
«Кальцит» (Словения) — «Тур» (Франция) — 2:3 (20:25, 16:25, 27:25, 25:21, 9:15).
Первый матч: 1:3.
«Пеж» (Косово) — «Младость Брчко» (Босния и Герцеговина) — 3:2 (22:25, 21:25, 25:20, 25:18, 15:12).
Первый матч команд не состоялся.
«Омония» (Кипр) — «Нови-Пазар» (Сербия) — 2:3 (25:19, 25:22, 21:25, 23:25, 13:15).
Первый матч: 0:3.
«Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) — «Штиинца» (Румыния) — 3:0 (25:22, 25:15, 25:21).
Первый матч: 3:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter