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20 декабря 2016, 21:32 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Клуб волейболистки Кошелевой «Эджзаджибаши» победил «Бешикташ» в чемпионате Турции

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Турецкий клуб «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, обыграл «Бешикташ» в стамбульском дерби в рамках чемпионата страны.

МОСКВА 20 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Турецкий клуб Эджзаджибаши за который выступает российская волейболистка Татьяна <span class=error>Кошелева</span> обыграл Бешикташ в стамбульском дерби в рамках чемпионата страны. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:13, 25:21) в пользу команды Кошелевой. Российская волейболистка набрала в игре 16 очков.

«Эджзаджибаши» одержал 8-ю победу в 11 матчах чемпионата и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
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