Клуб волейболистки Кошелевой «Эджзаджибаши» победил «Бешикташ» в чемпионате Турции
МОСКВА, 20 дек —
Р-Спорт. Турецкий клуб «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, обыграл «Бешикташ» в стамбульском дерби в рамках чемпионата страны.
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Встреча, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:13, 25:21) в пользу команды Кошелевой. Российская волейболистка набрала в игре 16 очков.
«Эджзаджибаши» одержал 8-ю победу в 11 матчах чемпионата и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
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