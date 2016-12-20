Клуб волейболистки Кошелевой «Эджзаджибаши» победил «Бешикташ» в чемпионате Турции

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Встреча, прошедшая во вторник в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:13, 25:21) в пользу команды Кошелевой. Российская волейболистка набрала в игре 16 очков.

«Эджзаджибаши» одержал 8-ю победу в 11 матчах чемпионата и занимает вторую строчку в турнирной таблице.