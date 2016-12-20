Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили еврокубковый сезон
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских волейбольных клуба сегодня завершили выступления в европейских кубковых турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Минский «Строитель» в домашнем поединке 1/32 финала розыгрыша Кубка ЕКВ принимал в столичном Дворце спорта итальянскую «Пьяченцу» и выиграл первый сет со счетом 25:23. Однако затем гости заиграли гораздо сильнее и взяли три партии подряд — 25:14, 25:21, 25:20. В первом матче итальянская команда на своей площадке также одержала победу со счетом 3:1.
Солигорский «Шахтер» в 1/16 финала Кубка вызова играл в Новом Уренгое против российского «Факела» и уступил с тем же результатом 1:3 (12:25, 26:24, 20:25, 16:25). В первой игре, состоявшейся 8 декабря в Могилеве, россияне победили с сухим счетом 3:0.
В этом же турнире путевку в 1/8 финала оспаривают еще два белорусских клуба — борисовский «БАТЭ-БГУФК» и «Легион» из Обухово. Их первая встреча в Лиде завершилась уверенной викторией борисовчан — 3:0. Повторный матч проходит сегодня в минском Дворце спорта. В борьбе за выход в четвертьфинал победитель белорусского дерби встретится с «Факелом».
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