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01:06 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: За всю карьеру ко мне ни разу не подошли, чтобы обсудить комфортное расписание

Серб Новак Джокович остался недоволен составлением расписания на турнире в Риме.

«Я не пытаюсь таким образом оправдать своё поражение, но это ненормально, что мой вчерашний матч закончился поздно вечером, а сегодняшний — стартовал в первой половине дня. Конечно, это не могло не повлиять на результат. За всю карьеру ко мне ни разу не подошли, чтобы обсудить комфортное расписание. Мне кажется, это несправедливо», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

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