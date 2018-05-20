Новак Джокович: За всю карьеру ко мне ни разу не подошли, чтобы обсудить комфортное расписание

«Я не пытаюсь таким образом оправдать своё поражение, но это ненормально, что мой вчерашний матч закончился поздно вечером, а сегодняшний — стартовал в первой половине дня. Конечно, это не могло не повлиять на результат. За всю карьеру ко мне ни разу не подошли, чтобы обсудить комфортное расписание. Мне кажется, это несправедливо», — приводит слова Джоковича Ubitennis.