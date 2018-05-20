Шарапова: Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:15
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
19.05
Марсель2
Амьен1
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион3
Ницца2
Футбол. Зарубежный
19.05
Дижон2
Анже1
Футбол. Зарубежный
19.05
Кан0
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
19.05
Метц0
Бордо4
Футбол. Зарубежный
19.05
Нант1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
19.05
Тулуза2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сент-Этьен5
Лилль0
Футбол. Зарубежный
19.05
Ренн1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
19.05
Труа0
Монако3
Футбол. Зарубежный
19.05
Вильярреал2
Реал2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Канада2
Швейцария3
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага0
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
19.05
Динамо К2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес3
Бетис2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швеция6
США0
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус2
Верона1
Футбол. Зарубежный
13:00
Валенсия
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта4
Леванте2
Все события
Большой хоккей в Дании Слабым здесь не место
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера Колумбии
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
24Россия проиграла Канаде в четвертьфинале
00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова: Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?

Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.

Источник: AP 2018

Мария Шарапова в Риме провела отличную неделю и выполнила главную задачу — попала в посев на «Ролан Гаррос». Однако сил на полуфинал с Симоной Халеп почти не осталось. Четыре победы (все — над игроками топ-35) дались россиянке с большим трудом: она играла каждый день и провела на корте почти 10 часов! Три матча длились более 2,5 часов, а пятничная игра с Еленой Остапенко (6:7 (6:8), 6:4, 7:5) продолжалась 3 часа 11 минут и стала третьей по продолжительности в текущем сезоне. Удивительно, но Симона Халеп за всю неделю находилась на площадке всего 2 часа 13 минут! Так, она за час разгромила Наоми Осаку (6:1, 6:0), затем получила выходной из-за травмы Мэдисон Кис, а в четвертьфинале снова выиграла примерно за час (6:2, 6:3 у Каролин Гарсии). Таким образом, в вопросе свежести Халеп имела большой перевес.

Мария же имела перевес игровой. Среди всех топ-теннисисток именно с Халеп Шарапова играет лучше всего: из восьми встреч россиянка выиграла семь. Более того, она вела 7−0, но в Пекине в прошлом году румынка наконец впервые одолела Шарапову, при этом сделала это очень легко — 6:2, 6:2. Интересно, что сама Мария так уверенно никогда не побеждала. Только дважды теннисистки встречались в финалах, но один из них был очень важным: решающий матч «Ролан Гаррос"-2014. Шарапова в крайне упорном поединке победила 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 и завоевала свой пятый титул на «Большом шлеме». Именно столько звёздочек выгравировано на кроссовке Марии.

Девятый матч с Халеп оказался очень странным. Из 27 геймов 19 завершились брейками. В какой-то момент Халеп… просто боялась подавать! Об этом она честно сказала вышедшему к ней тренеру Даррену Кэхиллу: «Она уничтожает меня своим приёмом справа. Я боюсь подавать». Первый сет в исполнении россиянки был почти образцовым, если взять за скобки подачу. Она постоянно атаковала и нанесла 15 ударов навылет, тогда как её соперница только три. Шарапова играла широко, блестяще проходили удары справа кроссом в движении, отметим также прекрасные укороченные. Но постепенно игра стала меняться. Халеп смогла прибавить, начала играть более жёстко и гонять Марию по корту. После провального второго сета россиянка взяла длинный туалетный перерыв, который вроде бы помог: во всяком случае завязалась борьба. Россиянка, несмотря на усталость и уже плохое передвижение по корту, боролась до последнего, но более свежая Халеп всё же смогла вырвать победу — 4:6, 6:1, 6:4. Марии пожелаем хорошо отдохнуть и восстановить силы перед «Ролан Гаррос», а пока почитаем её самые интересные высказывания на пресс-конференциях в Риме.

— На этой неделе вы одержали несколько больших побед, обыграли действующую чемпионку «Ролан Гаррос». Как вам кажется, на каком уровне вы сейчас находитесь?
— Я думаю, что имеет смысл говорить о всей грунтовой серии, то есть с турнира в Штутгарте, где я потерпела поражение в тяжёлом трёхсетовом матче в первом круге. Затем я лучше сыграла в Мадриде, а здесь, в Риме, я прошла настоящую проверку на прочность. Я довольна тем, что смогла выиграть несколько длинных и сложных матчей. Мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении.

— В прошлом году вы посетили Колизей. На сей раз вам удалось что-то посмотреть в Риме?
— В один из дней я прогулялась по городу, я просто хотела поесть и искала ресторан. Видимо, все местные заведения с 15:30 до 19:30 закрыты. Однако я нашла пиццерию и съела кусочек пиццы. В этот момент я увидела папарацци. Я тут же позвонила, заказала такси и вернулась в отель. На этом мои туристические походы по Риму закончились.

— Кажется, что вы отлично ладите с Хогстедтом сейчас. Что можете сказать о вашем воссоединении?
— Да, всё верно. Он очень многое привнёс в мою игру. Я считаю его одним из лучшим тренеров в мире. У него большой опыт, он работал с разными теннисистками. Томас — настоящий профессионал. Он весь день на корте, он заряжает меня энергией на тренировках. Приятно, когда в твоём боксе сидит человек, который причастен к моим победам в прошлом. Я говорила в своей книге, что мне было не так просто общаться с ним, когда мы работали в начале десятилетия, но мы оба многое узнали друг о друге за этот период.

— Вернёмся к игре с Остапенко. Она — самая юная теннисистка, оставшаяся в сетке. Вы — самая возрастная.
— О, спасибо вам за это.

— Извините, вопрос не в этом. Я просто не знал, как это лучше сформулировать.
— А по-моему у вас всё получилось (смеётся).

— Как вы относитесь к тому, что вас считают…
— Старой?

— Ну, с точки зрения спортивной карьеры вы уже очень опытный игрок, но при этом ещё молодая женщина, если брать жизнь в целом. Разве это не странно?
— Спасибо! Вот видите, как вы красиво выкрутились (смеётся). Многие из вас помнят меня ещё 17-летней девушкой, вы видели, как я прошла весь этот путь, триумфы, падения, травмы и всё остальное. Я варюсь в этом уже много лет. Часть меня любит эти ощущения. Я знаю, что есть жизнь за пределами тенниса, мне хочется её познать, но у меня замечательная карьера, и я люблю то, чем я занимаюсь. В спорте важно чувствовать себя молодой. Нужно, чтобы адреналин, драйв, энергия — всё это в тебе было, потому что только так можно добиваться успехов.

— Вы теперь точно попадёте в посев на «Ролан Гаррос». Насколько это было важно?
— У меня была цель войти в топ-32, чтобы быть сеяной на «Шлемах». Это не главная цель, но одна из, и я сделала шаг в верном направлении. Само по себе попадание в посев ничего не даёт. Тебе всё равно надо играть с первого круга, всё равно матчи могут быть очень трудными с самого начала.

— Как сильно вы ждёте возвращения в Париж, учитывая, что вы не играли там год назад?
— Очень сильно. С этим турниром у меня связано множество приятных воспоминаний. Центральный корт мне принёс столько радостных эмоций… Первый из двух завоёванных в Париже трофеев стал одним из главных вершин моей карьеры. А то, что было в прошлом году… Это уже в прошлом. Отлично, что я подойду к предстоящему розыгрышу в неплохой форме и проведя несколько тяжёлых матчей.

— На этой неделе вы выглядите очень жизнерадостной, если, например, сравнивать с тем, что было год назад. Вы свободно выражаете свои эмоции, улыбаетесь на корте.
— Вы знаете, на протяжении карьеры у меня было столько сложных моментов, и мне удавалось находить свет в конце тоннеля. У меня всё ещё остаётся страсть к игре, я всё ещё люблю теннис. Вы спрашиваете, почему я так улыбалась после победы над Остапенко. После того, как я прошла через все испытания, через всё то дерьмо, с которым мне приходилось иметь дело, я не могу не улыбаться и не радоваться. Это особенные моменты, и я их ценю. Я знаю, что сейчас точно идёт вторая половина моей карьеры, и я стараюсь этим наслаждаться. Не знаю, как всё это закончится, но надеюсь так, как хочу этого я.

 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Швеция попытается защитить титул ЧМ в матче с командой Швейцарии
Шарапова дала бой первой ракетке мира. Но проиграла
«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера Колумбии
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Конте — мужик. Он победил МЮ, выиграл Кубок и покинул «Челси»
«Реал» упустил победу, ведя со счётом 2:0 после первого тайма
Десять самых огненных полузащитников РФПЛ. Европейский уровень
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь