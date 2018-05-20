Шарапова: Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?
Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.
Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.
Мария Шарапова в Риме провела отличную неделю и выполнила главную задачу — попала в посев на «Ролан Гаррос». Однако сил на полуфинал с Симоной Халеп почти не осталось. Четыре победы (все — над игроками топ-35) дались россиянке с большим трудом: она играла каждый день и провела на корте почти 10 часов! Три матча длились более 2,5 часов, а пятничная игра с Еленой Остапенко (6:7 (6:8), 6:4, 7:5) продолжалась 3 часа 11 минут и стала третьей по продолжительности в текущем сезоне. Удивительно, но Симона Халеп за всю неделю находилась на площадке всего 2 часа 13 минут! Так, она за час разгромила Наоми Осаку (6:1, 6:0), затем получила выходной
Мария же имела перевес игровой. Среди всех
Девятый матч с Халеп оказался очень странным. Из 27 геймов 19 завершились брейками. В
— На этой неделе вы одержали несколько больших побед, обыграли действующую чемпионку «Ролан Гаррос». Как вам кажется, на каком уровне вы сейчас находитесь?
— Я думаю, что имеет смысл говорить о всей грунтовой серии, то есть с турнира в Штутгарте, где я потерпела поражение в тяжёлом трёхсетовом матче в первом круге. Затем я лучше сыграла в Мадриде, а здесь, в Риме, я прошла настоящую проверку на прочность. Я довольна тем, что смогла выиграть несколько длинных и сложных матчей. Мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении.
— В прошлом году вы посетили Колизей. На сей раз вам удалось
— В один из дней я прогулялась по городу, я просто хотела поесть и искала ресторан. Видимо, все местные заведения с 15:30 до 19:30 закрыты. Однако я нашла пиццерию и съела кусочек пиццы. В этот момент я увидела папарацци. Я тут же позвонила, заказала такси и вернулась в отель. На этом мои туристические походы по Риму закончились.
— Кажется, что вы отлично ладите с Хогстедтом сейчас. Что можете сказать о вашем воссоединении?
— Да, всё верно. Он очень многое привнёс в мою игру. Я считаю его одним из лучшим тренеров в мире. У него большой опыт, он работал с разными теннисистками. Томас — настоящий профессионал. Он весь день на корте, он заряжает меня энергией на тренировках. Приятно, когда в твоём боксе сидит человек, который причастен к моим победам в прошлом. Я говорила в своей книге, что мне было не так просто общаться с ним, когда мы работали в начале десятилетия, но мы оба многое узнали друг о друге за этот период.
— Вернёмся к игре с Остапенко. Она — самая юная теннисистка, оставшаяся в сетке. Вы — самая возрастная.
— О, спасибо вам за это.
— Извините, вопрос не в этом. Я просто не знал, как это лучше сформулировать.
— А
— Как вы относитесь к тому, что вас считают…
— Старой?
— Ну, с точки зрения спортивной карьеры вы уже очень опытный игрок, но при этом ещё молодая женщина, если брать жизнь в целом. Разве это не странно?
— Спасибо! Вот видите, как вы красиво выкрутились (смеётся). Многие из вас помнят меня ещё 17-летней девушкой, вы видели, как я прошла весь этот путь, триумфы, падения, травмы и всё остальное. Я варюсь в этом уже много лет. Часть меня любит эти ощущения. Я знаю, что есть жизнь за пределами тенниса, мне хочется её познать, но у меня замечательная карьера, и я люблю то, чем я занимаюсь. В спорте важно чувствовать себя молодой. Нужно, чтобы адреналин, драйв, энергия — всё это в тебе было, потому что только так можно добиваться успехов.
— Вы теперь точно попадёте в посев на «Ролан Гаррос». Насколько это было важно?
— У меня была цель войти в топ-32, чтобы быть сеяной на «Шлемах». Это не главная цель, но одна из, и я сделала шаг в верном направлении. Само по себе попадание в посев ничего не даёт. Тебе всё равно надо играть с первого круга, всё равно матчи могут быть очень трудными с самого начала.
— Как сильно вы ждёте возвращения в Париж, учитывая, что вы не играли там год назад?
— Очень сильно. С этим турниром у меня связано множество приятных воспоминаний. Центральный корт мне принёс столько радостных эмоций… Первый из двух завоёванных в Париже трофеев стал одним из главных вершин моей карьеры. А то, что было в прошлом году… Это уже в прошлом. Отлично, что я подойду к предстоящему розыгрышу в неплохой форме и проведя несколько тяжёлых матчей.
— На этой неделе вы выглядите очень жизнерадостной, если, например, сравнивать с тем, что было год назад. Вы свободно выражаете свои эмоции, улыбаетесь на корте.
— Вы знаете, на протяжении карьеры у меня было столько сложных моментов, и мне удавалось находить свет в конце тоннеля. У меня всё ещё остаётся страсть к игре, я всё ещё люблю теннис. Вы спрашиваете, почему я так улыбалась после победы над Остапенко. После того, как я прошла через все испытания, через всё то дерьмо, с которым мне приходилось иметь дело, я не могу не улыбаться и не радоваться. Это особенные моменты, и я их ценю. Я знаю, что сейчас точно идёт вторая половина моей карьеры, и я стараюсь этим наслаждаться. Не знаю, как всё это закончится, но надеюсь так, как хочу этого я.