Шарапова: Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?

Источник: AP 2018

Мария Шарапова в Риме провела отличную неделю и выполнила главную задачу — попала в посев на «Ролан Гаррос». Однако сил на полуфинал с Симоной Халеп почти не осталось. Четыре победы (все — над игроками топ-35) дались россиянке с большим трудом: она играла каждый день и провела на корте почти 10 часов! Три матча длились более 2,5 часов, а пятничная игра с Еленой Остапенко (6:7 (6:8), 6:4, 7:5) продолжалась 3 часа 11 минут и стала третьей по продолжительности в текущем сезоне. Удивительно, но Симона Халеп за всю неделю находилась на площадке всего 2 часа 13 минут! Так, она за час разгромила Наоми Осаку (6:1, 6:0), затем получила выходной из-за травмы Мэдисон Кис, а в четвертьфинале снова выиграла примерно за час (6:2, 6:3 у Каролин Гарсии). Таким образом, в вопросе свежести Халеп имела большой перевес.

Мария же имела перевес игровой. Среди всех топ-теннисисток именно с Халеп Шарапова играет лучше всего: из восьми встреч россиянка выиграла семь. Более того, она вела 7−0, но в Пекине в прошлом году румынка наконец впервые одолела Шарапову, при этом сделала это очень легко — 6:2, 6:2. Интересно, что сама Мария так уверенно никогда не побеждала. Только дважды теннисистки встречались в финалах, но один из них был очень важным: решающий матч «Ролан Гаррос"-2014. Шарапова в крайне упорном поединке победила 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 и завоевала свой пятый титул на «Большом шлеме». Именно столько звёздочек выгравировано на кроссовке Марии.

Девятый матч с Халеп оказался очень странным. Из 27 геймов 19 завершились брейками. В какой-то момент Халеп… просто боялась подавать! Об этом она честно сказала вышедшему к ней тренеру Даррену Кэхиллу: «Она уничтожает меня своим приёмом справа. Я боюсь подавать». Первый сет в исполнении россиянки был почти образцовым, если взять за скобки подачу. Она постоянно атаковала и нанесла 15 ударов навылет, тогда как её соперница только три. Шарапова играла широко, блестяще проходили удары справа кроссом в движении, отметим также прекрасные укороченные. Но постепенно игра стала меняться. Халеп смогла прибавить, начала играть более жёстко и гонять Марию по корту. После провального второго сета россиянка взяла длинный туалетный перерыв, который вроде бы помог: во всяком случае завязалась борьба. Россиянка, несмотря на усталость и уже плохое передвижение по корту, боролась до последнего, но более свежая Халеп всё же смогла вырвать победу — 4:6, 6:1, 6:4. Марии пожелаем хорошо отдохнуть и восстановить силы перед «Ролан Гаррос», а пока почитаем её самые интересные высказывания на пресс-конференциях в Риме.

— На этой неделе вы одержали несколько больших побед, обыграли действующую чемпионку «Ролан Гаррос». Как вам кажется, на каком уровне вы сейчас находитесь?

— Я думаю, что имеет смысл говорить о всей грунтовой серии, то есть с турнира в Штутгарте, где я потерпела поражение в тяжёлом трёхсетовом матче в первом круге. Затем я лучше сыграла в Мадриде, а здесь, в Риме, я прошла настоящую проверку на прочность. Я довольна тем, что смогла выиграть несколько длинных и сложных матчей. Мне кажется, я двигаюсь в правильном направлении.

— В прошлом году вы посетили Колизей. На сей раз вам удалось что-то посмотреть в Риме?

— В один из дней я прогулялась по городу, я просто хотела поесть и искала ресторан. Видимо, все местные заведения с 15:30 до 19:30 закрыты. Однако я нашла пиццерию и съела кусочек пиццы. В этот момент я увидела папарацци. Я тут же позвонила, заказала такси и вернулась в отель. На этом мои туристические походы по Риму закончились.

— Кажется, что вы отлично ладите с Хогстедтом сейчас. Что можете сказать о вашем воссоединении?

— Да, всё верно. Он очень многое привнёс в мою игру. Я считаю его одним из лучшим тренеров в мире. У него большой опыт, он работал с разными теннисистками. Томас — настоящий профессионал. Он весь день на корте, он заряжает меня энергией на тренировках. Приятно, когда в твоём боксе сидит человек, который причастен к моим победам в прошлом. Я говорила в своей книге, что мне было не так просто общаться с ним, когда мы работали в начале десятилетия, но мы оба многое узнали друг о друге за этот период.

— Вернёмся к игре с Остапенко. Она — самая юная теннисистка, оставшаяся в сетке. Вы — самая возрастная.

— О, спасибо вам за это.

— Извините, вопрос не в этом. Я просто не знал, как это лучше сформулировать.

— А по-моему у вас всё получилось (смеётся).

— Как вы относитесь к тому, что вас считают…

— Старой?

— Ну, с точки зрения спортивной карьеры вы уже очень опытный игрок, но при этом ещё молодая женщина, если брать жизнь в целом. Разве это не странно?

— Спасибо! Вот видите, как вы красиво выкрутились (смеётся). Многие из вас помнят меня ещё 17-летней девушкой, вы видели, как я прошла весь этот путь, триумфы, падения, травмы и всё остальное. Я варюсь в этом уже много лет. Часть меня любит эти ощущения. Я знаю, что есть жизнь за пределами тенниса, мне хочется её познать, но у меня замечательная карьера, и я люблю то, чем я занимаюсь. В спорте важно чувствовать себя молодой. Нужно, чтобы адреналин, драйв, энергия — всё это в тебе было, потому что только так можно добиваться успехов.

— Вы теперь точно попадёте в посев на «Ролан Гаррос». Насколько это было важно?

— У меня была цель войти в топ-32, чтобы быть сеяной на «Шлемах». Это не главная цель, но одна из, и я сделала шаг в верном направлении. Само по себе попадание в посев ничего не даёт. Тебе всё равно надо играть с первого круга, всё равно матчи могут быть очень трудными с самого начала.

— Как сильно вы ждёте возвращения в Париж, учитывая, что вы не играли там год назад?

— Очень сильно. С этим турниром у меня связано множество приятных воспоминаний. Центральный корт мне принёс столько радостных эмоций… Первый из двух завоёванных в Париже трофеев стал одним из главных вершин моей карьеры. А то, что было в прошлом году… Это уже в прошлом. Отлично, что я подойду к предстоящему розыгрышу в неплохой форме и проведя несколько тяжёлых матчей.