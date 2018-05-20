Симона Халеп: Кажется, это был мой лучший матч на грунте

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:15
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
19.05
Марсель2
Амьен1
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион3
Ницца2
Футбол. Зарубежный
19.05
Дижон2
Анже1
Футбол. Зарубежный
19.05
Кан0
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
19.05
Метц0
Бордо4
Футбол. Зарубежный
19.05
Нант1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
19.05
Тулуза2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сент-Этьен5
Лилль0
Футбол. Зарубежный
19.05
Ренн1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
19.05
Труа0
Монако3
Футбол. Зарубежный
19.05
Вильярреал2
Реал2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Канада2
Швейцария3
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага0
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
19.05
Лас-Пальмас1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
19.05
Динамо К2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес3
Бетис2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19.05
Швеция6
США0
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус2
Верона1
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта4
Леванте2
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Обидчик сборной России сенсационно проиграл в 1/2 финала ЧМ
Эксперт: Кошечкину плюнули в душу и размазали
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Удивительные приключения утенка Дакли
15Швейцария обыграла Канаду в полуфинале чемпионата мира
00:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Симона Халеп: Кажется, это был мой лучший матч на грунте

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу в матче против россиянки Марии Шараповой в Риме.

«Я счастлива, что мне удалось добиться победы. Противостоять Шараповой всегда непросто, поэтому я особенно рада. Я отметила поеду и дала волю эмоциям. На протяжении всего матча я старалась действовать агрессивно, но иногда слишком рисковала.

Кажется, это был мой лучший матч на грунте. Я довольна победой, но моя соперница тоже продемонстрировала отличную игру, — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.

Рим. Александр Зверев оказался сильнее Марина Чилича в полуфинале
Швеция попытается защитить титул ЧМ в матче с командой Швейцарии
Шарапова дала бой первой ракетке мира. Но проиграла
«Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера Колумбии
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Конте — мужик. Он победил МЮ, выиграл Кубок и покинул «Челси»
«Реал» упустил победу, ведя со счётом 2:0 после первого тайма
Десять самых огненных полузащитников РФПЛ. Европейский уровень
Спорт-Экспресс
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь