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Симона Халеп: Кажется, это был мой лучший матч на грунте
Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу в матче против россиянки Марии Шараповой в Риме.
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Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу в матче против россиянки Марии Шараповой в Риме.
«Я счастлива, что мне удалось добиться победы. Противостоять Шараповой всегда непросто, поэтому я особенно рада. Я отметила поеду и дала волю эмоциям. На протяжении всего матча я старалась действовать агрессивно, но иногда слишком рисковала.
Кажется, это был мой лучший матч на грунте. Я довольна победой, но моя соперница тоже продемонстрировала отличную игру, — приводит слова Халеп