Мария Шарапова: Вероятно, против Симоны мне просто не хватило сил

«На мой взгляд, я неплохо провела первый сет, но на протяжении всего матча у меня были проблемы с подачей. Я выполняла недостаточно мощные удары, а во второй и третьей партиях они стали ещё и неточными.

Конечно, мы с Симоной подошли к этому матчу в разных состояниях, но это не имеет значения. Твоя задача — сражаться и победить.