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Мария Шарапова: Вероятно, против Симоны мне просто не хватило сил
Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в Риме.
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Россиянка Мария Шарапова прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в Риме.
«На мой взгляд, я неплохо провела первый сет, но на протяжении всего матча у меня были проблемы с подачей. Я выполняла недостаточно мощные удары, а во второй и третьей партиях они стали ещё и неточными.
Конечно, мы с Симоной подошли к этому матчу в разных состояниях, но это не имеет значения. Твоя задача — сражаться и победить.
В матчах против Симоны я всегда трачу много сил, вероятно, сегодня мне их просто не хватило. Тем не менее, неделя получилась весьма позитивной, — приводит слова Шараповой