Шарапова дала бой первой ракетке мира. Но проиграла

Источник: AFP 2018

Рим (Италия). Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia. Призовой фонд 3 050 970 долларов. Открытые корты, грунт. Одиночный разряд. Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) — Мария ШАРАПОВА (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4

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Мария Шарапова, сыгравшая в столице Италии в лучший теннис за несколько лет, остановилась в шаге от финала крупного грунтового турнира. В равной и захватывающей игре она уступила лидеру мирового рейтинга Симоне Халеп.

7:1 НЕ АРГУМЕНТ

В том, что полуфинал получится ярким, можно было не сомневаться ни секунды. Шарапова и Халеп — теннисистки с богатой историей личных встреч, подавляющее большинство которых растягивались на три сета. Перед матчем в Риме соперницы провели восемь игр, семь из которых завершились победой Шараповой — все, кроме последней.

Самые памятные из них — две: в первом круге прошлогоднего US Open, когда находившаяся во второй сотне рейтинга Шарапова в упорном решающем сете одолела вторую ракетку мира Халеп, чем свела с ума публику в Нью-Йорке. А также финал Ролан-Гаррос-2014, в котором Мария победила румынку со счетом 6:4, 6:7, 6:4.

Несмотря на столь солидное преимущество в личных встречах Мария была аутсайдером полуфинала в Риме. Дело не только в рейтинге, но и в том, что до игры россиянка провела восемь матчей за две недели, в среднем проводя на корте по 2 часа 23 минуты. Халеп играла меньше и побеждала намного легче. К игре она подходила значительно более свежей, что вполне могло сказаться в поздних стадиях матча.

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БРЕЙКДАНС

В конце концов так и получилось, но до того, как наступила развязка, соперницы провели на корте 2 часа и 26 минут. Мария не сразу вошла в игру и допустила три невынужденные ошибки подряд в стартовом гейме, это стоило ей своей подачи. Ничего страшного не случилось, ведь за весь первый сет лишь раз кто-то из теннисисток удерживал собственную подачу. Это удалось Шараповой в седьмом гейме, что предопределило исход партии.

Вообще в первом сете Шарапова победила заслуженно. Игра в целом была абсолютно равной и очень качельной, но Мария в ключевые моменты показывала космический уровень. Она порой выполняла такой силы и точности удары, на какие Халеп не способна в принципе. Ложкой дегтя стали двойные ошибки, которые стоили россиянке нескольких геймов.

Во втором сете парад проигранных подач продолжился. На этот раз уже Мария не взяла ни одного своего гейма за партию.

Вначале она еще боролась, но сопротивление постепенно сошло на нет при счете 3:1 в пользу румынки. В этот момент Шарапова перестала держаться в розыгрышах, начала ошибаться в не самых сложных ситуациях и, очевидно, стала готовиться к решающей партии.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Чтобы победить, Шараповой нужно было вспомнить, как она добралась до счета 6:4 в первом сете. Тогда она очень агрессивно принимала, и с этого же начался третья партия. Мария сделала ранний брейк, но развить успех на этот раз не получилось. Сил стало не хватать.

Когда Халеп вышла вперед с перевесом в два гейма, показалось, что дело сделано. Шарапова уже явно торопилась, старалась завершать розыгрыши в два-три удара, потому что на пятый-шестой ее уже просто не несли ноги. Однако сверхрискованная игра неожиданно принесла успех: Мария выполнила три приема навылет подряд, а затем быстро взяла свою подачу и сравняла счет — 4:4.

Неужели Шарапова выиграет очередной марафонский матч в Мадриде? Нет, — ответила Халеп. Она безошибочно провела гейм на своей подаче, а затем перетерпела Марию на приеме. Глубокие удары заставляли изможденную россиянку ошибаться, что привело к решающему брейку — 6:4. Симона крайне громко и эмоционально отпраздновала эту победу, а рукопожатие, как это почти всегда бывает в матчах Шараповой, было холодным. В мужских матчах такого почти не встретишь. Не встретишь в них и ситуации, когда из 27 геймов 19 выигрываются на приеме, но этим и прекрасен WTA-тур.

Шарапова сделала за матч девять двойных ошибок, к ней вернулась эта болезнь, преследовавшая ее всю карьеру. В 2011 году именно двойные стоили ей победы над На Ли и выхода в финал «Ролан Гаррос». В остальном игра Марии была почти оптимальной: огромное преимущество над соперницей по выигранным мячам и такое же — по ошибкам. Уменьшить последние — и это будет лучшая Мария Шарапова.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

В финале Халеп, как и год назад, сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. В 2017-м победила харьковчанка (4:6, 7:5, 6:1), а в воскресенье неявной фавориткой будет первая ракетка мира. Встреча будет очень интересной, можно не сомневаться.

А что Шарапова? Она справилась с миссией, с которой приехала в Рим — выйти, как минимум, в четвертьфинал, чтобы обеспечить себе посев на «Ролан Гаррос». В Италии Мария показала лучший теннис за долгие годы, это была игра на уровне топ-10. В Париж россиянка поедет в статусе одного из фаворитов, пусть и не главного. Если Шарапова успеет восстановить силы к Парижу, сохранив при этом добытую в Риме уверенность, то остановить ее будет крайне сложно. Это по силам будет лишь элитной группе из нескольких теннисисток.