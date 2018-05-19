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15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Вера Лапко стала финалисткой турнира в Сен-Годенсе

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко пробилась в финал турнира во французском Сен-Годенсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале Лапко, занимающая 93-е место в мировом рейтинге, встречалась с 224-й ракеткой планеты австралийкой Джейми Форлис и выиграла в трехсетовом поединке — 3:6, 6:4, 6:2.

Завтра в решающем поединке Вера Лапко сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором соперничают две теннисистки из Нидерландов — Аранча Рус (108-й номер рейтинга WTA) и Кирин Лемуан (313).

После этого турнира Вера Лапко отправится в Париж, где выступит в квалификации открытого чемпионата Франции. Сразу с основного раунда на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» сыграют три белорусские теннисистки: Арина Соболенко (45), Александра Саснович (51) и Виктория Азаренко (84). Квалификация второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» стартует 21 мая, матчи основной сетки начнутся 27 мая, завершатся состязания 10 июня.

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