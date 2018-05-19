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14:29 (мск), источник: Р-Спорт

Дель Потро может пропустить «Ролан Гаррос» из-за травмы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Шестая ракетка мира аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро может пропустить Открытый чемпионат Франции из-за растяжения паховых связок.

Источник: AP 2018

В четверг дель Потро не смог продолжить поединок третьего круга на турнире в Риме с Давидом Гоффеном. Бельгийский теннисист выиграл первый сет со счетом 6:2, уступал во втором 4:5, после чего аргентинец отказался от продолжения борьбы.

«Сегодня после медицинских осмотров выяснилось, что я получил травму в Риме, паховое растяжение. Я начал восстановление и буду оценивать ситуацию в ближайшие дни, чтобы решить, смогу ли я сыграть на Открытом чемпионате Франции. Спасибо за поддержку», — написал дель Потро на своей странице в Twitter.

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