Джокович: Расписание составлено просто отвратительно, и не только в Риме

Экс-первая ракетка мира, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, опоздал на пресс-конференцию после победы над японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале.

«Я опоздал, потому что расписание составлено просто отвратительно. Я уже много раз попадал в такую ситуацию на разных турнирах. Хочу, чтобы вы поняли моё положение», — приводит слова Джоковича Tennis World.