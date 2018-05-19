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Джокович: Расписание составлено просто отвратительно, и не только в Риме
Серб Новак Джокович подверг критике расписание матчей турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.
Серб Новак Джокович подверг критике расписание матчей турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.
«Я опоздал, потому что расписание составлено просто отвратительно. Я уже много раз попадал в такую ситуацию на разных турнирах. Хочу, чтобы вы поняли моё положение», — приводит слова Джоковича Tennis World.
После слов Новака организаторы перенесли его полуфинал с испанцем Рафаэлем Надалем на полчаса. Встреча начнётся в 16:00.