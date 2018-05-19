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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапова заговорила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко на турнире в Риме. Ее слова приводятся на сайте WTA.

Источник: AP 2018

«Это ценные моменты, и я дорожу ими еще сильнее сейчас, потому что нахожусь уже ближе к концу карьеры. Не знаю, как сложится эта глава, но надеюсь, что так, как хочу я», — сказала Шарапова.

По ее словам, она преодолела сложный период в карьере. «У меня было несколько тяжелых месяцев. Вы спрашиваете, чему я улыбалась после матча. Если не улыбаться после того, как съела гору дерьма, но справилась и снова побеждаешь, то когда улыбаться?» — добавила россиянка.

18 мая теннисистка обыграла Остапенко в ¼ финала турнира в Риме (6:7, 6:4, 7:5). В полуфинале спортсменка встретится с представительницей Румынии Симоной Халеп, у которой выиграла семь из восьми встреч.

31-летняя Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема». Теннисистка также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

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