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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надаль выступил против вешалок для полотенец

Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.

Источник: AP 2018

Теперь за задней линией корта будут стоять вешалки, чтобы игроки сами брали полотенца, а не просили болбоев их принести. Изменения опробуют на молодежном итоговом турнире АТР.

— Иногда люди в нашем спорте занимаются ерундой. Это не улучшает теннис, — цитирует Надаля The Times. — Болбои же для чего-то нужны. Понятно, что нужно двигать спорт вперед, внедрять нововведения. Однако не думаю, что такая новинка будет полезна и окажет влияние на игру. Они хотят сократить время между розыгрышами, но мы должны ходить в глубину корта за полотенцем? В этом нет смысла.

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