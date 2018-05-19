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Надаль выступил против вешалок для полотенец
Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.
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Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал эксперимент с вешалками для полотенец на матчах.
Теперь за задней линией корта будут стоять вешалки, чтобы игроки сами брали полотенца, а не просили болбоев их принести. Изменения опробуют на молодежном итоговом турнире АТР.
— Иногда люди в нашем спорте занимаются ерундой. Это не улучшает теннис, — цитирует Надаля The Times. — Болбои же для