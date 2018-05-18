Шарапова переборола Остапенко

Источник: AFP 2018

Не только за год после возвращения после мельдониевой дисквалификации, но и за последние пару недель Марии Шараповой неоднократно доводилось играть против теннисисток, в разное время нелестно высказывавшихся о ней. В Мадриде россиянка наказала за острый язык Кристину Младенович, уже в Риме — Доминику Цибулкову, называвшую Шарапову «неприятной». В пятницу Марию ждала встреча с еще одной теннисисткой, кто не стеснялся в выражениях в ее адрес. Правда, в случае с Остапенко это было связано, скорее, с юношеским максимализмом, чем с использованием россиянкой запрещенного ВАДА латвийского медицинского препарата.

Год назад, когда Остапенко громко заявила о себе на Roland Garros, журналисты откопали высказывание ее, 14-летней: «Шарапова? Мне она не нравится. Ни то, как она выглядит, ни то, как играет».

Елена ОСТАПЕНКО | Источник: AFP 2018

Что ж, добро пожаловать на корт, Алена! Прежде Шарапова и Остапенко ни разу друг против друга не играли. А с недавних пор у них один агент — Макс Айзенбад — и общий спонсор. Можно только догадываться, насколько принципиальной была для обеих эта встреча.

— Я совсем немного видела ее на этой неделе. Очевидно, что в течение последнего года она показывает на этом покрытии отличные результаты. Ее игра подходит для грунта. С нетерпением жду нашего первого очного матча, — сказала россиянка накануне.

А встреча обернулась настоящей битвой. Это было истинное теннисное сумасшествие — в хорошем смысле слова. И дело даже не столько в том, что сражались девушки 3 часа 10 минут. Это была очень напряженная борьба на каждом игровом отрезке, противостояние характеров, нервов, мощных ударов и ошибок. Больше половины геймов растягивались на шесть и более розыгрышей, хотя долгих обменов ударами особо и не было. Теннисистки сделали 12 брейков на двоих. Но в концовке россиянка все-таки проявила чуть больше терпения и взяла верх — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. Хотя все могло бы сложиться для нее и легче. В решающей партии Мария вела 5:2, а потом при 5:4 имела матчболы, но завершилось все только со счетом 7:5. Зато как искренне радовалась россиянка этому успеху и как сияла ее улыбка!

Начало матча у Шараповой не задалось. Она сразу проиграла свою подачу и уступала 0:3, и именно Остапенко выглядела на корте хозяйкой положения. И хотя при счете 5:3 она не реализовала два сетбола, казалось, что партию латвийка не упустит, но она тут же «под ноль» проиграла свою подачу. Счет стал 5:5, а после девушки обменялись любезностями подарив друг другу по двойной на брейк-пойнтах. Судьба партии решалась на тай-брейке, где Шарапова отквиталась с 1:3, а при 6:5 уже сама нее использовала сетбол, но там постаралась соперница. В итоге первая партия осталась за Остапенко.

В сете номер два Шарапова заиграла лучше, активнее, и игра пошла поживее, а когда дело приблизилось к развязке, она на сетболе мастерски приняла на вылет. К середине решающей партии Елена стала допускать все больше ошибок, с 40:15 отдала свою подачу и отпустила соперницу в отрыв — 5:2. Казалось бы, исход матча предопределен, но не тут-то было! Пришел черед Шараповой нервничать, дарить сопернице подарки в виде двойных и ошибаться в обмене ударами.

Эмоции Марии ШАРАПОВОЙ | Источник: AFP 2018

Однако что радует в матчах Марии в Риме так это то, что как бы тяжело ни складывались для нее встречи, в концовках она неизменно находила возможность прибавлять и дожимать оппоненток. Да, в этой встрече у россиянки это получилось не с первого раза, но матчбол она исполнила мастерски — пробила слева вдоль линии, так уверенно и надежно, будто не было позади 190 минут борьбы и кучи упущенных возможностей.