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Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Риме
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.
Шарапова в четвертьфинале переиграла пятую ракетку турнира латвийку Елену Остапенко со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут.
В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 7).