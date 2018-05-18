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19:23 (мск), источник: Р-Спорт

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Риме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

Источник: Reuters

Шарапова в четвертьфинале переиграла пятую ракетку турнира латвийку Елену Остапенко со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут.

В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролин Гарсия (Франция, 7).

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