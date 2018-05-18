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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.

Свитолина, посеянная на турнире под четвертым номером, в четвертьфинальном матче победила немку Ангелику Кербер (11) со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 26 минут.

Соперницей украинки в полуфинале турнира будет или датчанка Каролина Возняцки (2), или эстонка Анетт Контавейт.

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