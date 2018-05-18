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Надаль вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Риме
Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро.
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Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро.
Первый номер посева Надаль в четвертьфинале за 2 часа 15 минут победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Счет личных встреч стал 11−3 в пользу Надаля.
Соперником испанца в полуфинале будет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 11-й сеяный) — Кэй Нисикори (Япония).