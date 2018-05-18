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13:52 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко стала полуфиналисткой теннисного турнира во Франции

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (93-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира во французском Сен-Годенсе (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке Лапко понадобился час, чтобы обыграть украинку Катарину Завацкую (229) — 6:0, 6:4.

На мужском турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.) белорус Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) в полуфинале одиночного разряда встретится сегодня с итальянским теннисистом Лукой Ванни (259).

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