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Белоруска Вера Лапко стала полуфиналисткой теннисного турнира во Франции
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (93-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира во французском
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (93-й номер рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира во французском
Сегодня в четвертьфинальном поединке Лапко понадобился час, чтобы обыграть украинку Катарину Завацкую (229) — 6:0, 6:4.
На мужском турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.) белорус Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) в полуфинале одиночного разряда встретится сегодня с итальянским теннисистом Лукой Ванни (259).