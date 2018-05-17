Веснина и Макарова не сыграют вместе на Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции Веснина сыграет в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко, в то время как Макарова будет играть вместе с соотечественницей Анной Калинской. Ранее Макарова и Веснина отказались от участия в турнире категории Premier 5, который проходит в эти дни в Риме, из-за вирусной инфекции, которой заразилась Макарова.

«Я была немного удивлена, когда она [Веснина] попросила меня сыграть вместе. Но я была удивлена в хорошем смысле, потому что если она предложила, значит, она считает меня хорошим игроком в парном разряде», — сказала 20-летняя Остапенко.

Макарова и Веснина выступают в паре с 2012 года. В их активе три победы на турнирах Большого шлема — Открытом чемпионате Франции (2013 год), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017), в 2016 году они выиграли Итоговый турнир WTA и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, на турнирах WTA пара побеждала 12 раз.

В нынешнем сезоне Веснина и Макарова трижды играли в финальных матчах турниров WTA в парном разряде: на Открытом чемпионате Австралии они уступили венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович (4:6, 3:6), на турнире в Индиан-Уэллсе — китаянке Се Шувэй и чешке Барбаре Стрыцовой (4:6, 4:6), на соревнованиях в Мадриде россиянки одержали первую в сезоне победу, в финале обыграв Бабош и Младенович (6:2, 4:6, 10:8).