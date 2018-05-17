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13:48 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Плишкова едва не сломала судейскую вышку после поражения в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сдержала эмоций после поражения во 2-м раунде турнира в Риме от Марии Саккари.

Спортсменка подошла после матча к судейской вышке и стала бить по ней ракеткой. Плишкова пробила дыру в вышке, после чего отошла от нее. Теперь чешку ждет значительный штраф.

В третьем сете при счете 5:5, 30:30 линейный судья посчитал, что мяч попал в аут после удара Плишковой. Чешка попросила посмотреть отметку от мяча, но судьи не нашли ее на грунтовом корте.

В итоге Плишкова проиграла третий сет 5:7.

После матча сестра Плишковой Кристина написала, что это было худшее, что она видела и выразила надежду, что судья Мата Мрозинска никогда не будет работать на ее матчах или матчах ее сестры.

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