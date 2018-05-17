Плишкова едва не сломала судейскую вышку после поражения в Риме

Спортсменка подошла после матча к судейской вышке и стала бить по ней ракеткой. Плишкова пробила дыру в вышке, после чего отошла от нее. Теперь чешку ждет значительный штраф.



В третьем сете при счете 5:5, 30:30 линейный судья посчитал, что мяч попал в аут после удара Плишковой. Чешка попросила посмотреть отметку от мяча, но судьи не нашли ее на грунтовом корте.



В итоге Плишкова проиграла третий сет 5:7.



После матча сестра Плишковой Кристина написала, что это было худшее, что она видела и выразила надежду, что судья Мата Мрозинска никогда не будет работать на ее матчах или матчах ее сестры.