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Мэдисон Киз снялась с соревнований в Риме
Американка Мэдисон Киз снялась с матча третьего круга турнира в Риме, в котором должна была встретиться с румынкой Симоной Халеп.
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Американка Мэдисон Киз снялась с матча третьего круга турнира в Риме, в котором должна была встретиться с румынкой Симоной Халеп.
Таким образом, Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и француженкой Каролин Гарсией.