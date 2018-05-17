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12:57 (мск), источник: GoTennis.ru

Мэдисон Киз снялась с соревнований в Риме

Американка Мэдисон Киз снялась с матча третьего круга турнира в Риме, в котором должна была встретиться с румынкой Симоной Халеп.

Таким образом, Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и француженкой Каролин Гарсией.

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