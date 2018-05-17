Мария Шарапова: Хочу поскорее забыть то, что произошло в первой партии

«Мне очень хотелось победить в матче с такой сильной теннисисткой, так что сейчас я чувствую себя отлично. Если честно, я хочу поскорее забыть то, что произошло в первой партии. Я играла медленно, часто ошибалась, но до какого-то момента не могла сделать никакие выводы. Мне нужно было переломить ход поединка, а для этого следовало было действовать агрессивнее.