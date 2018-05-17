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11:36 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Хочу поскорее забыть то, что произошло в первой партии

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою трёхсетовую победу над словачкой Доминикой Цибулковой в Риме.

«Мне очень хотелось победить в матче с такой сильной теннисисткой, так что сейчас я чувствую себя отлично. Если честно, я хочу поскорее забыть то, что произошло в первой партии. Я играла медленно, часто ошибалась, но до какого-то момента не могла сделать никакие выводы. Мне нужно было переломить ход поединка, а для этого следовало было действовать агрессивнее.

Я считаю, что сыграла на высоком уровне, но часть матча мне пришлось провести в обороне. Мы провели на корте 2,5 часа, и я счастлива, что всё закончилось в мою пользу, — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

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