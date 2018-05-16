Шарапова: два часа мучений и победа
Россиянка вышла в третий круг турнира в Риме, в затяжном трехсетовом матче обыграв Доминику Цибулкову из Словакии — 3:6, 6:4, 6:2.
Россиянка вышла в третий круг турнира в Риме, в затяжном трехсетовом матче обыграв Доминику Цибулкову из Словакии — 3:6, 6:4, 6:2.
ТРИ РАЗНЫХ МАТЧА
Во втором круге турнира в Риме Шарапову ждала серьезная проверка.
Правда, в последнее время дела у словачки, которой на днях исполнилось 29 лет, идут не лучшим образом. Ее лучшим результатом является выход в финал скромного февральского турнира в Будапеште, а после она не смогла выиграть ни одного матча. Цибулкову преследуют травмы, да и вообще, складывается впечатление, что фэшн- и прочие проекты интересуют ее больше тенниса.
Тем не менее, в первом круге в Риме она смогла переиграть любимицу итальянской публики Франческу Скьявоне и на матч с Шараповой вышла очень хорошо настроенной. Мария же накануне промучилась более двух с половиной часов в поединке против австралийки Эшли Барти, в котором боролась не только с соперницей, но и с собой. И
— Такое ощущение, будто я провела три разных матча, — призналась позже наша суперзвезда на
А о Цибулковой Мария сказала вот что: «Она заставляет много бить по мячу. Поэтому она добивается таких успехов».
ОШИБКИ И ХАРАКТЕР
Матч со словачкой начался не то чтобы обнадеживающе. Словно в подтверждение слов звездной соперницы она взялась затягивать розыгрыши, причем действовала очень надежно, и сразу повела 3:0. А шансов вернуть потерянную подачу Цибулкова не давала. Напротив, это россиянка раз за разом делала ей подарки, посылая мячи в далеко за пределы корта. За один только первый сет у нее набралось 20 невынужденных ошибок при всего семи чисто выигранных мячах.
Подавая при счете 2:5, Шарапова двойной ошибкой подарила сопернице сетбол, но тут же его отыграла. А при 3:5, в безнадежной, казалось бы, ситуации вдруг заиграла лучше — несколько раз мощными ударами попала точно в линию и заработала первые
Во втором сете Шараповой удалось, наконец, снизить количество брака. Россиянка даже стала немного напоминать ту уверенную в себе теннисистку, какой она была неделей ранее в Мадриде. Но и словачка оборотов не сбавляла. Обе девушки удерживали свои подачи. Но к концу партии даже Цибулкова подустала, стала ошибаться в долгих розыгрышах и дала сопернице шанс. Шарапова повела 5:3, однако на сет подать не смогла — проиграла гейм всухую с двойной ошибкой в придачу. Ошибки Цибулковой, впрочем, никуда не делись, и Шарапова все же отвоевала второй сет — 6:4.
НЕУДЕРЖИМАЯ
В начале решающей партии россиянка едва не проиграла с 40:0 гейм на своей подаче, но после этого была неудержима. А именно так — помните? — называется ее автобиография, которая как раз накануне вышла на итальянском. Шарапова, наконец, разыгралась: принялась агрессивно подавать и принимать, входить в корт и давить соперницу мощью. Словом, действовала так, как и следовало бы с самого начала. Она даже в долгих розыгрышах выглядела предпочтительнее. Чего стоят только ее острый короткий кросс и шикарно выверенный укороченный в шестом гейме. Цибулкова боролась, как всегда, до конца, но уже устала и не смогла ничего поделать. Шарапова в итоге даже вышла в плюс — 41 активно выигранное очко при 40 невынужденных ошибках.
Она одержала победу, но вновь потрепала нервы и своей команде, и своим болельщикам, и самой себе. И вновь провела на корте два с половиной часа, а уже завтра — новый матч. Против Гарбинье Мугурусы или Дарьи Гавриловой. Русскую австралийку Шарапова обыгрывала в Риме в полуфинале на пути к своему титулу в 2015 году, а с испанкой вообще имеет преимущество в личных встречах — 3:0, но это, по большому счету, ничего не гарантирует. А ведь от результата этого матча будет зависеть, попадет россиянка в число «сеяных» на Roland Garros, или нет.