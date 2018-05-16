Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Сколько москвичи заработают на ЧМ-2018?
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марсель0
Атлетико2
Хоккей. НХЛ
17.05
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
США
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Россия
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17.05
Швеция
Латвия
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Первое свадебное фото Гира и его жены украсило обложку журнала
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
22:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова: два часа мучений и победа

Россиянка вышла в третий круг турнира в Риме, в затяжном трехсетовом матче обыграв Доминику Цибулкову из Словакии — 3:6, 6:4, 6:2.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРИ РАЗНЫХ МАТЧА

Во втором круге турнира в Риме Шарапову ждала серьезная проверка. Как-никак, Цибулкова была четвертой ракеткой мира, имеет опыт победы на итоговом турнире года и выступления в финале турнира «Большого шлема».

Правда, в последнее время дела у словачки, которой на днях исполнилось 29 лет, идут не лучшим образом. Ее лучшим результатом является выход в финал скромного февральского турнира в Будапеште, а после она не смогла выиграть ни одного матча. Цибулкову преследуют травмы, да и вообще, складывается впечатление, что фэшн- и прочие проекты интересуют ее больше тенниса.

Тем не менее, в первом круге в Риме она смогла переиграть любимицу итальянской публики Франческу Скьявоне и на матч с Шараповой вышла очень хорошо настроенной. Мария же накануне промучилась более двух с половиной часов в поединке против австралийки Эшли Барти, в котором боролась не только с соперницей, но и с собой. И все-таки победила.

— Такое ощущение, будто я провела три разных матча, — призналась позже наша суперзвезда на пресс-конференции. — Состояние корта, тени, ветер, игра соперницы. Но очень хорошо, что я завершила этот матч победой. Использовала брейк-пойнты именно тогда, когда это было необходимо, и отыгрывалась на своей подаче.

А о Цибулковой Мария сказала вот что: «Она заставляет много бить по мячу. Поэтому она добивается таких успехов».

ОШИБКИ И ХАРАКТЕР

Матч со словачкой начался не то чтобы обнадеживающе. Словно в подтверждение слов звездной соперницы она взялась затягивать розыгрыши, причем действовала очень надежно, и сразу повела 3:0. А шансов вернуть потерянную подачу Цибулкова не давала. Напротив, это россиянка раз за разом делала ей подарки, посылая мячи в далеко за пределы корта. За один только первый сет у нее набралось 20 невынужденных ошибок при всего семи чисто выигранных мячах.

Подавая при счете 2:5, Шарапова двойной ошибкой подарила сопернице сетбол, но тут же его отыграла. А при 3:5, в безнадежной, казалось бы, ситуации вдруг заиграла лучше — несколько раз мощными ударами попала точно в линию и заработала первые брейк-пойнты, но они так и остались нереализованными. Цибулкова буквально выгрызла следующие три очка и взяла партию — 6:3.

Во втором сете Шараповой удалось, наконец, снизить количество брака. Россиянка даже стала немного напоминать ту уверенную в себе теннисистку, какой она была неделей ранее в Мадриде. Но и словачка оборотов не сбавляла. Обе девушки удерживали свои подачи. Но к концу партии даже Цибулкова подустала, стала ошибаться в долгих розыгрышах и дала сопернице шанс. Шарапова повела 5:3, однако на сет подать не смогла — проиграла гейм всухую с двойной ошибкой в придачу. Ошибки Цибулковой, впрочем, никуда не делись, и Шарапова все же отвоевала второй сет — 6:4.

НЕУДЕРЖИМАЯ

В начале решающей партии россиянка едва не проиграла с 40:0 гейм на своей подаче, но после этого была неудержима. А именно так — помните? — называется ее автобиография, которая как раз накануне вышла на итальянском. Шарапова, наконец, разыгралась: принялась агрессивно подавать и принимать, входить в корт и давить соперницу мощью. Словом, действовала так, как и следовало бы с самого начала. Она даже в долгих розыгрышах выглядела предпочтительнее. Чего стоят только ее острый короткий кросс и шикарно выверенный укороченный в шестом гейме. Цибулкова боролась, как всегда, до конца, но уже устала и не смогла ничего поделать. Шарапова в итоге даже вышла в плюс — 41 активно выигранное очко при 40 невынужденных ошибках.

Она одержала победу, но вновь потрепала нервы и своей команде, и своим болельщикам, и самой себе. И вновь провела на корте два с половиной часа, а уже завтра — новый матч. Против Гарбинье Мугурусы или Дарьи Гавриловой. Русскую австралийку Шарапова обыгрывала в Риме в полуфинале на пути к своему титулу в 2015 году, а с испанкой вообще имеет преимущество в личных встречах — 3:0, но это, по большому счету, ничего не гарантирует. А ведь от результата этого матча будет зависеть, попадет россиянка в число «сеяных» на Roland Garros, или нет.

Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия
Без Харта, без Уилшира. Что стало со сборной Англии?
Михайлов: В сборной России по хоккею слишком много туристов
Питерс: Игра с Россией возбуждает всех канадских хоккеистов
Что это было, девушки? Россия чуть не проиграла Таиланду
«Марсель» — «Атлетико». Стартовые составы команд на финал Лиги Европы
Марадона. Президент. «Динамо» Брест. Что?
Новости
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь