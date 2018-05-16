Шарапова: два часа мучений и победа

Источник: Спорт-Экспресс

ТРИ РАЗНЫХ МАТЧА

Во втором круге турнира в Риме Шарапову ждала серьезная проверка. Как-никак, Цибулкова была четвертой ракеткой мира, имеет опыт победы на итоговом турнире года и выступления в финале турнира «Большого шлема».

Правда, в последнее время дела у словачки, которой на днях исполнилось 29 лет, идут не лучшим образом. Ее лучшим результатом является выход в финал скромного февральского турнира в Будапеште, а после она не смогла выиграть ни одного матча. Цибулкову преследуют травмы, да и вообще, складывается впечатление, что фэшн- и прочие проекты интересуют ее больше тенниса.

Тем не менее, в первом круге в Риме она смогла переиграть любимицу итальянской публики Франческу Скьявоне и на матч с Шараповой вышла очень хорошо настроенной. Мария же накануне промучилась более двух с половиной часов в поединке против австралийки Эшли Барти, в котором боролась не только с соперницей, но и с собой. И все-таки победила.

— Такое ощущение, будто я провела три разных матча, — призналась позже наша суперзвезда на пресс-конференции. — Состояние корта, тени, ветер, игра соперницы. Но очень хорошо, что я завершила этот матч победой. Использовала брейк-пойнты именно тогда, когда это было необходимо, и отыгрывалась на своей подаче.

А о Цибулковой Мария сказала вот что: «Она заставляет много бить по мячу. Поэтому она добивается таких успехов».

ОШИБКИ И ХАРАКТЕР

Матч со словачкой начался не то чтобы обнадеживающе. Словно в подтверждение слов звездной соперницы она взялась затягивать розыгрыши, причем действовала очень надежно, и сразу повела 3:0. А шансов вернуть потерянную подачу Цибулкова не давала. Напротив, это россиянка раз за разом делала ей подарки, посылая мячи в далеко за пределы корта. За один только первый сет у нее набралось 20 невынужденных ошибок при всего семи чисто выигранных мячах.

Подавая при счете 2:5, Шарапова двойной ошибкой подарила сопернице сетбол, но тут же его отыграла. А при 3:5, в безнадежной, казалось бы, ситуации вдруг заиграла лучше — несколько раз мощными ударами попала точно в линию и заработала первые брейк-пойнты, но они так и остались нереализованными. Цибулкова буквально выгрызла следующие три очка и взяла партию — 6:3.

Во втором сете Шараповой удалось, наконец, снизить количество брака. Россиянка даже стала немного напоминать ту уверенную в себе теннисистку, какой она была неделей ранее в Мадриде. Но и словачка оборотов не сбавляла. Обе девушки удерживали свои подачи. Но к концу партии даже Цибулкова подустала, стала ошибаться в долгих розыгрышах и дала сопернице шанс. Шарапова повела 5:3, однако на сет подать не смогла — проиграла гейм всухую с двойной ошибкой в придачу. Ошибки Цибулковой, впрочем, никуда не делись, и Шарапова все же отвоевала второй сет — 6:4.

НЕУДЕРЖИМАЯ

В начале решающей партии россиянка едва не проиграла с 40:0 гейм на своей подаче, но после этого была неудержима. А именно так — помните? — называется ее автобиография, которая как раз накануне вышла на итальянском. Шарапова, наконец, разыгралась: принялась агрессивно подавать и принимать, входить в корт и давить соперницу мощью. Словом, действовала так, как и следовало бы с самого начала. Она даже в долгих розыгрышах выглядела предпочтительнее. Чего стоят только ее острый короткий кросс и шикарно выверенный укороченный в шестом гейме. Цибулкова боролась, как всегда, до конца, но уже устала и не смогла ничего поделать. Шарапова в итоге даже вышла в плюс — 41 активно выигранное очко при 40 невынужденных ошибках.