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Веснина проиграла Винус Уильямс на турнире в Риме
Российская теннисистка Елена Веснина покинула турнир в Риме.
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Российская теннисистка Елена Веснина покинула турнир в Риме.
Веснина в трех сетах уступила американке Винус Уильямс со счетом 2:6, 6:4, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с Анетт Контавейт, которая ранее обыграла россиянку Светлану Кузнецову.