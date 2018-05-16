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21:43 (мск), источник: Советский спорт

Веснина проиграла Винус Уильямс на турнире в Риме

Российская теннисистка Елена Веснина покинула турнир в Риме.

Источник: Reuters

Веснина в трех сетах уступила американке Винус Уильямс со счетом 2:6, 6:4, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с Анетт Контавейт, которая ранее обыграла россиянку Светлану Кузнецову.

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