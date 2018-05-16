Мария Шарапова: Вероятно, Надаль посчитал меня сумасшедшей

«Увидела, что он тренируется передо мной, и спросила свою команду, можно ли предложить ему позаниматься вместе. Они ответили: «Почему нет, разве в этом есть что-то неправильное?» Я сказала, что вообще-то есть, однако ребята убедили меня всё же подойти к Рафе. Вероятно, он подумал, что я не в себе. Возможно, он и сейчас так думает.

Моя команда подшучивала: «Успокойся, ты же не на свидание его приглашаешь, а просто просишь немного потренироваться вместе. Сыграть с Надалем на грунте — это ведь одна из жизненных целей». Я очень волновалась. Ещё четверть часа назад я об этом и подумать не могла, но потом решила, что сделать это будет здорово.