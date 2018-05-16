Мария Шарапова: Вероятно, Надаль посчитал меня сумасшедшей
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей тренировке с испанцем Рафаэлем Надалем в Риме.
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей тренировке с испанцем Рафаэлем Надалем в Риме.
«Увидела, что он тренируется передо мной, и спросила свою команду, можно ли предложить ему позаниматься вместе. Они ответили: «Почему нет, разве в этом есть
Моя команда подшучивала: «Успокойся, ты же не на свидание его приглашаешь, а просто просишь немного потренироваться вместе. Сыграть с Надалем на грунте — это ведь одна из жизненных целей». Я очень волновалась. Ещё четверть часа назад я об этом и подумать не могла, но потом решила, что сделать это будет здорово.
Всегда нервничаю, когда рядом со мной другие спортсмены. Наверное, это