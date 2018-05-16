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13:26 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Вероятно, Надаль посчитал меня сумасшедшей

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей тренировке с испанцем Рафаэлем Надалем в Риме.

«Увидела, что он тренируется передо мной, и спросила свою команду, можно ли предложить ему позаниматься вместе. Они ответили: «Почему нет, разве в этом есть что-то неправильное?» Я сказала, что вообще-то есть, однако ребята убедили меня всё же подойти к Рафе. Вероятно, он подумал, что я не в себе. Возможно, он и сейчас так думает.

Моя команда подшучивала: «Успокойся, ты же не на свидание его приглашаешь, а просто просишь немного потренироваться вместе. Сыграть с Надалем на грунте — это ведь одна из жизненных целей». Я очень волновалась. Ещё четверть часа назад я об этом и подумать не могла, но потом решила, что сделать это будет здорово.

Всегда нервничаю, когда рядом со мной другие спортсмены. Наверное, это из-за большого к ним уважения. Мне нравится наблюдать за ними, анализировать, в каком состоянии они подходят к соревнованиям. Не раз сталкивалась с замечательными игроками и многому у них научилась, — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

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