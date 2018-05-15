Макарова и Веснина снялись с парного турнира в Риме из-за инфекции у Екатерины

Причиной стала вирусная инфекция у Макаровой. Екатерина заболела после победного финала в парном разряде в Мадриде и сначала отказалась от выступления в Риме в одиночке, а затем — и в паре. Место россиянок в сетке заняли британка Йоханна Конта и китаянка Чжан Шуай.

В прошлом году Веснина и Макарова дошли в Риме до финала, уступив там Чжан Латише из Китайского Тайбэя и швейцарке Мартине Хингис. Чжан в этом году уже проиграла в первом круге, в результате чего её преимущество в рейтинге относительно Елены и Екатерины сократилось до 5 баллов. Чтобы набрать в Риме очки, россиянкам нужно было выиграть два матча, то есть выйти в полуфинал.