Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Роберта Винчи: Я горжусь своей карьерой
Итальянская теннисистка Роберта Винчи прокомментировала завершение своей карьеры.
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Итальянская теннисистка Роберта Винчи прокомментировала завершение своей карьеры.
«Мне очень нравилось играть за сборную. Мы все
Я горжусь своей карьерой: были и взлёты, и падения. Но я всем довольна. Сделала всё, что могла», — цитирует Винчи