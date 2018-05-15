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11:37 (мск), источник: GoTennis.ru

Роберта Винчи: Я горжусь своей карьерой

Итальянская теннисистка Роберта Винчи прокомментировала завершение своей карьеры.

«Мне очень нравилось играть за сборную. Мы все по-прежнему хорошие подруги, потому что так много играли вместе. Теперь Пеннетта завершила карьеру, а я тоже ухожу. Вероятно, скоро закончит и Скьявоне. Новое поколение идёт вперёд, и это здорово.

Я горжусь своей карьерой: были и взлёты, и падения. Но я всем довольна. Сделала всё, что могла», — цитирует Винчи пресс-служба Тура.

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