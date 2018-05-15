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11:36 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: Я умерю ожидания

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал успешный старт на турнире в Риме.

«Я прогрессирую с каждым днём. Мне помогает команда, меня поддерживают. Матч с Долгополовым поможет поверить, что я способен на многое. Конечно, я думаю о финале, но я умерю ожидания.

Я уже давно не боролся за крупные титулы — мой уровень не позволял этого. Звучит странно, но я готов к долгому процессу. Я разбираюсь в себе и решаю вопросы, на которые не обращаешь внимание когда всё хорошо.

Не знаю, что мне готовит будущее. Мне комфортно на корте, команда мне сильно помогает. Я многое изменил в подходе, но настоящего спокойствия это не принесло. Постоянно думал над тем, что делать с командой.

Новые люди и новый взгляд на теннис, новая ракетка и другие перемены — это хорошо, потому что это ведёт к прогрессу. Нужно понемногу двигаться дальше.

Я хорошо стартовал в Риме. Местные условия отлично подходят моему стилю. Надеюсь, что проведу тут как можно больше матчей», — цитирует Новака пресс-служба Тура.

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