Новак Джокович: Я умерю ожидания

«Я прогрессирую с каждым днём. Мне помогает команда, меня поддерживают. Матч с Долгополовым поможет поверить, что я способен на многое. Конечно, я думаю о финале, но я умерю ожидания.



Я уже давно не боролся за крупные титулы — мой уровень не позволял этого. Звучит странно, но я готов к долгому процессу. Я разбираюсь в себе и решаю вопросы, на которые не обращаешь внимание когда всё хорошо.



Не знаю, что мне готовит будущее. Мне комфортно на корте, команда мне сильно помогает. Я многое изменил в подходе, но настоящего спокойствия это не принесло. Постоянно думал над тем, что делать с командой.



Новые люди и новый взгляд на теннис, новая ракетка и другие перемены — это хорошо, потому что это ведёт к прогрессу. Нужно понемногу двигаться дальше.



Я хорошо стартовал в Риме. Местные условия отлично подходят моему стилю. Надеюсь, что проведу тут как можно больше матчей», — цитирует Новака пресс-служба Тура.