Роберта Винчи: Здорово, что я завершила карьеру в Риме. Больше никакого тенниса

«Было нелегко принять всё это, но я ждала этот день. Я была готова. Неделю назад начала отмечать в календаре дни до этого матча. Конечно, я работала меньше, чем обычно, но этого было достаточно. Старалась играть с удовольствием, чтобы завершить карьеру на приятной ноте. Здорово, что это произошло в Риме.



Решила всё ещё в прошлом году. Сказала себе: “Просто поиграть ещё месяца три четыре, попрощайся с Туром”. Ни разу не думала, что ошиблась, так что всё стало ясно. Теперь я могу расслабиться.



Я в Туре уже много лет, и у меня останется много воспоминаний. Главное — победа над Сереной в полуфинале US Open. Лучший матч в карьере.



В матче с Крунич я не волновалась. Понимала, что это конец, поэтому просто наслаждалась моментом. На трибунах было так много людей! Мои родители, друзья, моя команда… Я счастлива, несмотря на поражение.



Мой стиль игры отличался от стилей других девушек. Я должна была находиться в идеальной форме, много бегать и не ошибаться. Теперь можно расслабиться и не думать о нагрузках — только сладости, кофе и шопинг. Больше никакого тенниса», — цитирует Винчи пресс-служба Тура.