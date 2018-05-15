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09:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты проведут стартовые матчи на турнирах в Италии и Узбекистане

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты проведут сегодня стартовые поединки на турнирах в Италии и Узбекистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

На престижных женских соревнованиях в Риме (призовой фонд — $3 млн) белоруска Арина Соболенко, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, в первом раунде одиночного разряда встретится с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, у которой 50-я позиция в мировом рейтинге.

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На мужском турнире в Самарканде с призовым фондом $75 тыс. сыграют сразу три белоруса.

Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) встретится с испанцем Роберто Ортегой-Ольмедо (286), соперником Егора Герасимова (236) будет еще один испанский теннисист — Марио Вилелья Мартинес (321), оппонентом Сергея Бетова (469) станет один из четырех теннисистов, успешно преодолевших квалификационный барьер.

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