Белорусские теннисисты проведут стартовые матчи на турнирах в Италии и Узбекистане
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты проведут сегодня стартовые поединки на турнирах в Италии и Узбекистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты проведут сегодня стартовые поединки на турнирах в Италии и Узбекистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На престижных женских соревнованиях в Риме (призовой фонд — $3 млн) белоруска Арина Соболенко, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, в первом раунде одиночного разряда встретится с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, у которой 50-я позиция в мировом рейтинге.
На мужском турнире в Самарканде с призовым фондом $75 тыс. сыграют сразу три белоруса.
Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) встретится с испанцем Роберто