Римские приключения Шараповой: она прибыла в Италию с важной миссией

Источник: AFP 2018

В Риме стартовал очередной, пятый в сезоне турнир серии «Мастерс» (у девушек это называется «Премьер»). Мария Шарапова прибыла в столицу Италии в качестве одной из главных претенденток на титул. Она прогулялась по городу, который давно и хорошо знает, а уже во вторник россиянке предстоит первый матч.

ЛЮБИМЫЙ ОТРЕЗОК

Шарапова в ранние годы карьеры не считалась мастером по игре на грунте. Эти навыки она совершенствовала постепенно и довела почти до идеала к 2011 году. Именно тогда она завоевала первый титул на глине — как раз на турнире в столице Италии. В финале она тогда обыграла Саманту Стосур, которая спустя несколько месяцев победила на US Open.

С тех пор успехи на грунте и в частности в Риме стали для Шараповой обычным делом. Она выиграла еще два турнира в Вечном городе (2012 и 2015), а также два «Ролан Гаррос» — в 2012-м и 2014-м. Из девушки, побеждавшей только на траве и харде, Шарапова превратилась в одного из главных специалистов по игре на грунте.

Эти навыки никуда не исчезли. Именно на песке случился прорыв после серии поражений в первых кругах: в Мадриде россиянка дошла до четвертьфинала, по пути обыграв трех теннисисток, стоящих выше в рейтинге. В том числе и Кристину Младенович, которая громче остальных критиковала Марию во время дисквалификации за мельдоний.

После Мадрида Шарапова поднялась на 12 строчек в рейтинге WTA и стала 40-й. До попадания в топ-32, что означает «посев» на «Ролан Гаррос» ей нужно набрать еще 135 очков — для этого достаточно дойти до четвертьфинала. Сделать это непросто, но вполне реально.

В понедельник Мария прогулялась по Риму в надежде остаться незамеченной с помощью очков и бейсболки, но ее все же узнал и сфотографировал папарацци. Судя по всему, фото он отправил теннисистке в личных сообщениях, раз она выложила его в Инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiwH6GKD9FY/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:55.890052356020945% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiwH6GKD9FY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">When in Rome, pretend to go incognito with hat, glasses, then get caught by paps ordering a piece of PIZZA !! Out of all things. #WhenInRome</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/mariasharapova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Maria Sharapova</a> (@mariasharapova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-14T08:56:17+00:00">May 14, 2018 at 1:56am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А во вторник Шараповой предстоит выйти на корт. Ее соперницей по первому кругу будет австралийка Эшли Барти, занимающая 18-е место в рейтинге. Несмотря на столь высокую позицию, фаворитом считается Мария. Она, вернув в команду тренера Томаса Хогдстеда, постепенно обретает уверенность и форму, а Барти на грунте всегда играла значительно хуже, чем на быстрых покрытиях. В случае победы россиянку ждет Доминика Цибулкова, а дальше заглядывать пока рано.

Новый-старый тренер — вообще главная фигура, с которой связаны надежды поклонников Шараповой. Немец добивался успехов почти со всеми, с кем работал: Томми Хаас при нем был стабильным игроком топ-10, Ли На добивалась больших побед, а сама Шарапова пережила лучший период в карьере: в 2011—2013 годах она стабильно играла в полуфиналах-финалах «Шлемов» и поднималась на первое место в рейтинге. Именно при Хогстеде была одержана первая победа на «Ролан Гаррос».

Немец вернулся в команду Шараповой в начале апреля. Официального соглашения они не подписывали. «Мы не заглядываем дальше одной недели. Но мне нравится то, как сейчас идет работа, и для меня это важно. Я знаю, что выступления на корте тоже невероятно важны, но сейчас я создаю себе возможности, а он каждый день проявляет свою работоспособность, так что я многого жду от нашего сотрудничества. С Томасом мы уже работали, он уже был частью команды, с которой я побеждала, но в то же время я ему проигрывала — он много тренировал моих соперниц. Так что я ценю его вклад. Последние несколько недель мы здорово тренировались», — прокомментировала ситуацию Шарапова.

Как дальше сложатся их отношения неизвестно, но Хогстед — однозначно тот человек, который мог бы помочь Марии вернуться по настоящему.

РОКИРОВКА В ВЕРХАХ

Еще один человек, способный в Риме совершить возвращение — это Рафаэль Надаль. На этой неделе он уступил лидерство в мировом рейтинге Роджеру Федереру, но может забрать его назад в случае победы в столице Италии. Она станет для Рафы уже восьмой на этих кортах, но первой с 2013 года.

Испанец, кстати, потренировался с Шараповой. Он не жалел ее и закидывал тяжелейшие топ-спины под заднюю линию, но Мария справлялась. Во всяком случае, в том розыгрыше, что выложила в твиттере.

Кто может помешать Рафе взять титул Риме? Самый вероятный сценарий — никто. Поверить в то, что Александр Зверев возьмет два «Мастерса» подряд, пока трудно. Доминик Тим тоже вряд обыграет Надаля на грунте дважды за неделю. Хуан Мартин дель Потро на глине не так опасен, как на харде, а Новак Джокович пока слишком далек от оптимальной формы.