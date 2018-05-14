Азаренко не вышла во второй раунд турнира в Риме
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (84-й номер мирового рейтинга) неудачно выступила на турнире в Риме с призовым фондом более $3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (84-й номер мирового рейтинга) неудачно выступила на турнире в Риме с призовым фондом более $3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого круга одиночного разряда Азаренко встречалась с японской теннисисткой Наоми Осакой (21) и вчистую проиграла стартовый сет — 0:6. Во второй партии белоруска сразу вышла вперед — 2:0. Но это был лишь локальный успех, в дальнейшем японка снова завладела инициативой и выиграла 5 геймов подряд. Затем Вика взяла свою подачу, но потом проиграла чужую, уступив сет со счетом 3:6. Следующей соперницей Осаки будет первая ракетка планеты румынка Симона Халеп.
Еще одна белорусская теннисистка — Арина Соболенко (45) свой матч первого раунда проведет 15 мая против представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй (50).
На мужском турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд — $75 тыс.) сыграют три белоруса. Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) в первом раунде встретится с испанцем Роберто