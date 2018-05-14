Кузнецова и Плишкова пробились во второй раунд парных соревнований в Риме

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Кузнецова и Плишкова выполнили четыре эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и сделал три брейка.