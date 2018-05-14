Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Кузнецова и Плишкова пробились во второй раунд парных соревнований в Риме
Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова обыграли
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Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова обыграли
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Кузнецова и Плишкова выполнили четыре эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали четыре