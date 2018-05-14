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16:03 (мск), источник: GoTennis.ru

Кузнецова и Плишкова пробились во второй раунд парных соревнований в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова и чешка Каролина Плишкова обыграли Юн-Янь Чань из Тайваня и Бетани Маттек-Сэндс из США со счётом 7/5, 7/6 (3) на старте парного турнира в Риме.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Кузнецова и Плишкова выполнили четыре эйса, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и сделал три брейка.

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